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Украинцев ждут пять выходных подряд

Сегодня, 10:56

В честь Пасхи 2019 в дополнение к праздничному воскресенью украинцы получают еще и понедельник, 29 апреля

Фото: Pixabay

В связи с празднованием Пасхи и Дня труда в Украине ожидаются пять выходных дней подряд: с субботы, 27 апреля, по среду, 1 мая. Соответствующее распоряжение приняло еще 10 января 2019 года.

В частности, так как Пасха приходится на воскресенье, 28 апреля, то понедельник, 29 апреля, также объявляется выходным. Вторник, 30 апреля, правительство рекомендует перенести на субботу, 11 мая. 1 мая в Украине празднуется День труда.

Ранее сообщалось, что в последние дни апреля – первые дни мая из-за праздников изменится расписание работы банков. Об этом говорится в графике, который обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

Так, согласно календарю:

  • 27 апреля (суббота) – выходной;
  • 28 апреля (воскресенье, Пасха) – выходной;
  • 29 апреля (понедельник) – выходной;
  • 30 апреля (вторник) – выходной, рабочий день с этого дня переносится на субботу, 11 мая.
  • 1 мая (среда) – выходной;
  • 2 мая (четверг) и 3 мая (пятница) – рабочие дни;
  • 4 мая (суббота) и 5 мая (воскресенье) – выходные;
  • 6 мая (понедельник), 7 мая (вторник) и 8 мая (среда) – рабочие дни;
  • 9 мая (четверг) – выходной;
  • 10 мая (пятница) – рабочий день;
  • 11 мая (суббота) – рабочий день, отработка за 30 апреля;
  • 12 мая (воскресенье) – выходной.

Календарь рабочих дней банковской системы / пресс-служба НБУ
Календарь рабочих дней банковской системы / пресс-служба НБУ

НБУ отмечает, что банки в этот период должны:

  • сообщить клиентам о собственном режиме работы в указанные дни;
  • организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов, а также организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Правление НБУ одобрило соответствующий регламент 1 апреля.

Как известно, украинцев на Пасху ждут самые длинные выходные в году:


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Тег Пасха, выходные, первое мая

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