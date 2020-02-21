В Украине рекордно рано открылся сезон ремонта дорог: карта

В "Укравтодоре" объяснили, почему уже активно ведутся дорожные работы

Несмотря на то, что реализация государственного инфраструктурного проекта "Большая стройка" стартует с 1 марта, в Государственном агентстве автомобильных дорог ("Укравтодор") уже отчитались о начале работ на 34 дорожных объектах в 14 областях Украины.

"Рекордно ранний старт обусловлен благоприятными для дорожных работ погодными условиями и значительным объемом проведенных подготовительных работ, разработанной проектной документации и проведенных торгов", - объяснили в пресс-службе "Укравтодора".

Как уточнил глава госагентства Александр Кубрак, ведутся работы по строительству и реконструкции, капитальному и среднему ремонту дорог.

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"Во всех регионах объявлены тендеры на выполнение Дорожной стратегии-2020. Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов "Укравтодора" на 2020 год", - добавил Кубраков.

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Напомним, всего в 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

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