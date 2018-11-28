В Украине запретили сдавать жд-билеты через интернет

"Укрзализныця" (УЗ) с 15 декабря до 15 января осуществляет возврат билетов только через железнодорожные кассы. Возврат билетов интернет временно запретили для борьбы со спекуляциями и предотвращения искусственного дефицита билетов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В УЗ подчеркнули, что большое количество билетов выкупается через интернет в первые минуты открытия продажи, но затем значительная их часть возвращается в продажу перед отправлением поезда.

"Такие данные свидетельствуют о том, что билеты оптом выкупаются для их последующей перепродажи. Чтобы избежать злоупотреблений, с 15 декабря по 15 января через онлайн-систему продажи билетов проездные документы можно будет только приобрести. Для того чтобы их вернуть, необходимо будет обратиться в железнодорожные кассы", – сообщили в УЗ.

Также будут действовать ограничения по оформлению групповых заявок. Такие заявки, как правило, подают турфирмы. Групповые заказы с 15 декабря до 15 января можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах. Все места графиковых поездов будут появляться для продажи в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.

Впервые подобные меры для борьбы с "новогодними" спекулянтами "Укрзализныця" ввела в 2017 году.

Напомним, ранее в Украине возобновили продажу билетов на поезда, которые отправляются с 9 по 20 декабря включительно. Купить билеты на поезда, отправляющиеся после 20 декабря, можно будет онлайн или в железнодорожных кассах после 5 декабря.

При этом сообщалось, что в Украине успел возникнуть дефицит билетов на поезда. Их продажу приостанавливали из-за запуска поезда "Киев – аэропорт Борисполь".



