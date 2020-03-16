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В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре

16 марта, 23:50

Елена Кузьмич

Также в Украине ограничат стоимость авиабилетов во время карантина

Кабинет министров Украины принял ряд решений, касательно ограничений во время действия карантина из-за коронавируса в стране.

Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

На заседании комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля были приняты следующие решения:

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  1. Закрыть метро в городах Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта.
  2. Ограничить стоимость авиабилетов во время действия карантина.
  3. Запретить экспорт необходимых для борьбы с коронавирусом изделий и материалов для физических и юридических лиц.
  4. Органам местного самоуправления во время карантина необходимо приостановить конкурсы на должности государственной службы и не объявлять новых кандидатов.
  5. Запретить на территориях атомных электростанций и городов-спутников привлекать персонал с признаками респираторных заболеваний, ограничить проведение массовых мероприятий, въезд и выезд населения.
  6. Министерство инфраструктуры будет координировать эвакуацию граждан Украины из очагов коронавируса в стране.

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Ранее сообщалось, что вопреки призыву Зеленского мэр Харькова Геннадий Кернес не собирается закрывать метро в Харькове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что, если мэр Харькова Геннадий Кернес, который ранее отказался закрывать метро, будет нарушать закон о введении карантина в Украине из-за коронавируса, то его ждет уголовная ответственность.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев Одесса Харьков метро карантин кернес коронавирус

Источник: Сегодня

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