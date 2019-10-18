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В Украину заходит итальянский лоукостер: что известно

18 октября, 15:47

Авиакомпания планирует инвестировать в Украину 100 миллионов евро

Фото: Ernest Airlines / Facebook

Фото: Ernest Airlines / Facebook

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines, которая запустила рейсы из Одессы в Рим, намерена зайти на украинский рынок внутренних перевозок. Также авиакомпания открыла офис в Украине.

"С удовольствием принимаю предложение замминистра (заместителя министра инфраструктуры Александры Клитиной. – Ред.) относительно расширения нашей сети и ее распространения на украинские просторы, внутренние. Сегодня начинаем работу над получением украинской лицензии", – сообщил на пресс-конференции глава правления Ernest Airlines Шади Эль Таннира.

Он отметил, что украинской офис поможет украинцам комфортно путешествовать в Италию.

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Также Ernest Airlines в апреле 2020 откроет базу в аэропорту "Киев" им. Сикорского (Жуляны). В целом Ernest Airlines планирует за два года инвестировать в Украину 100 млн евро и разместить в 2020 году два самолета в Киеве.

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Ernest Airlines – итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки. Ernest Airlines летает из Киева в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь, Болонью и Геную, а также из Львова в Рим, Милан (Бергамо), Неаполь и Венецию; из Харькова в Рим и Милан (Мальпенса), из Одессы – только в Рим.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказал об осенних предложениях лоукостеров: украинцам доступны билеты от 10 евро.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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Источник: Интерфакс-Украина

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