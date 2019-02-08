В Запорожье посреди зимы дорожники ведут ямочный ремонт дорог: опубликованы фото
Дорожники перерабатывают старый асфальтобетон и укладывают его заново
В Запорожье рабочие Службы автомобильных дорог начали ямочный ремонт дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.
Работы проводятся во всех районах города. В настоящее время рабочие ремонтируют проезжую часть на улице Исторической в Заводском районе.
По словам специалистов, они с помощью рециклера перерабатывают старый асфальтобетон, снятый во время ремонтов на других участках, а затем выкладывают его на дорогах. В основном, латают ямы глубиной более 5 см.
С начала года рабочие уже отремонтировали дороги на улицах Диагональной, Калибровой и Южное Шоссе. Работы продолжаются.
Как сообщалось, Государственное агентство автомобильных дорог Украины выделит на проведение ямочного ремонта дорог Киев – Одесса и Киев – Чоп 500 млн грн. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время заседания Кабинета министров в среду, 6 февраля.
Напомним, Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
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