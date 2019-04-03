Венгерский лоукостер возобновляет рейсы из Киева в Люблин

Полеты будут осуществляться дважды в неделю с 30 июня

Фото: REUTERS/Ints Kalnins.

Венгерский лоукостер возобновляет рейсы из Киева в Люблин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/490/bec/5ca490bec3c90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/490/bec/5ca490bec3c90.jpg 2019-04-03T13:57:00+03:00 Транспорт Полеты будут осуществляться дважды в неделю с 30 июня

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air с 30 июня возобновит полеты из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в польский Люблин, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

В пресс-службе лоукостера уточнили, что билеты можно будет приобрести на сайте компании по цене от 19,99 евро (609 грн).

Согласно сообщению, число посадочных мест на текущий летний сезон превысило 2,6 млн, что на 58% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

"С возобновлением выполнения рейса Киев – Люблин, Wizz Air сейчас предлагает украинским пассажирам 46 маршрутов в 13 стран", – сказано в сообщении.

Напомним, Wizz Air открыл рейсы из Киева в Люблин в августе 2017 года, но полеты прекратились в октябре 2018 года.

В марте 2019 года Wizz Air также объявил об открытии нового рейса из Киева в Лейпциг (Германия). Рейсы по новому маршруту начнут выполнять с 5 июля.

Другой лоукостер – ирландский Ryanair – анонсировал полеты из Одессы и Харькова. Самолеты будут летать в Краков, Вроцлав, Катовице (все – Польша) и Вильнюс (Литва):

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