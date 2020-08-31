Венгрия ввела новые правила въезда для украинцев: инструкция для путешественников

Ограничения касаются и тех, кому нужно пересечь территорию страны в режиме транзита

Некоторые категории украинцев получат право на въезд в Венгрию, которая с 1 сентября закрывает границы для иностранцев. Однако те, кому разрешен въезд в страну, должны обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Венгрии.

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По данным посольства, с 1 сентября право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые:

являются членами семьи граждан Венгрии;

имеют действительное разрешение на постоянное проживание в Венгрии (право въезда распространяется и на членов их семей);

имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней;

являются должностными лицами дипломатической службы или прибывают в Венгрию с официальным визитом;

являются спортивными профессионалами и работают в Венгрии;

которые документально докажут, что в течение последних шести месяцев болели COVID-19.

"В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции. В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить венгерской или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанный в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства)", – добавили в посольстве.

Также есть вариант освободиться от необходимости провести 14 дней на карантине. Сделать это возможно на основании результатов двух отрицательных тестов (исключительно в Венгрии) на COVID-19 ("SARS-CoV-2 teszt") с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты иностранных тестов при этом не рассматриваются.

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Также сообщается, что на украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок".

Транзит украинцев через Венгрию

Гражданам Украины не нужно получать индивидуальное разрешение на транзит через территорию Венгрии, если они возвращаются в Украину. Кроме того, разрешение не нужно при соблюдении следующих условий:

согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и отсутствие признаков подозрения на инфекцию;

путешественник отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ;

имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения, а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны.

Для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужники". Время транзита не может превышать 24 часа.

Как сообщалось, ранее границы для иностранцев закрыла Украина. Ограничение, как и в Венгрии, введено на месяц.

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 25 млн жителей планеты. От последствий COVID-19 скончались более 840 тысяч человек, выздоровели более 17 млн пациентов.

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При этом уже давно говорят о начале осенью второй волны пандемии. Недавно помощник главы ВОЗ рассказал, как медики могут помочь ее избежать.

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