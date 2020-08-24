Второй волны коронавируса можно избежать: в ВОЗ раскрыли детали

Больше всего вирус распространяют пациенты с бессимптомным COVID-19

Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуерр заявил, что второй волны пандемии COVID-19 можно избежать. В этом помогут медики.

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Такую информацию опубликовали в Telegram-канале Минздрава Украины.

Гуерра отметил, что медики стали выявлять больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания. Также он добавил, что сейчас инфекцию больше всего распространяют те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.

Напомним, ранее мы сообщали, что мир уже накрывает вторая волна коронавируса . Всемирная организация здравоохранения считает, что инфекцию распространяет молодежь. Для ослабления последствий пандемии для жизни людей и экономики властям следует сочетать раннее выявление и реагирование.

Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине ждать новой волны коронавируса. Они считают, что с октября может резко увеличиться количество зараженных коронавирусом, когда наступит эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний.

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Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных. Что говорят врачи – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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