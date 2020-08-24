Українська
$ 27,48
32,55
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Второй волны коронавируса можно избежать: в ВОЗ раскрыли детали

24 августа, 16:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Больше всего вирус распространяют пациенты с бессимптомным COVID-19

Помощник главы ВОЗ по стратегическим инициативам Раньери Гуерр заявил, что второй волны пандемии COVID-19 можно избежать. В этом помогут медики.

Реклама

Такую информацию опубликовали в Telegram-канале Минздрава Украины.

Гуерра отметил, что медики стали выявлять больше больных, так как быстрее и лучше диагностируют заболевания. Также он добавил, что сейчас инфекцию больше всего распространяют те, у кого COVID-19 протекает бессимптомно.

Напомним, ранее мы сообщали, что мир уже накрывает вторая волна коронавируса . Всемирная организация здравоохранения считает, что инфекцию распространяет молодежь. Для ослабления последствий пандемии для жизни людей и экономики властям следует сочетать раннее выявление и реагирование.

В тренде
Лукашенко в бронежилете и с автоматом прилетел в резиденцию, "осажденную" протестом

Кроме того, ранее в Минздраве рассказали, когда в Украине ждать новой волны коронавируса. Они считают, что с октября может резко увеличиться количество зараженных коронавирусом, когда наступит эпидемиологический сезон острых респираторных заболеваний.

Реклама

Отметим, в последнее время в Украине резко увеличилось количество новых больных. Что говорят врачи – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНом
На коленях, головой в пол: появились новые фото унижений белорусов ОМОНомДругие страны
"Ответственность за разжигание беспорядков": Лукашенко предупредил ЗеленскогоПолитика
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусов
Глава МИД Швеции заявила, что санкции ЕС не затронут простых белорусовЭкономика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять