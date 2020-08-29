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Европа снова закрывает границы: первая страна объявила о запрете на въезд

29 августа, 09:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Иностранцев не будут пускать в государство в течение месяца

Венгрия с 1 сентября закрывает границы для иностранцев из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш, передает Deutche Welle.

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"С 1 сентября иностранным гражданам будет отказано во въезде на территорию Венгрии", - сказал Гуляш.

Предполагается, что границы будут закрыты месяц – до 1 октября. Однако власти страны могут продлить этот срок.

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Граждане Венгрии при этом смогут свободно въехать в страну, если предъявят два негативных теста на коронавирус. В противном случае им придется провести 14 дней на карантине.

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Таким образом, страна станет первым государством Европейского Союза (ЕС), которое закрывает границы после летнего смягчения карантина в Европе. В июне страны Шенгенской зоны существенно упростили перемещение людей в ее пределах.

Как сообщалось, ранее границы для иностранцев закрыла Украина. Ограничение, как и в Венгрии, введено на месяц.

Мировое сообщество продолжает бороться с коронавирусом. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 25 млн жителей планеты. От последствий COVID-19 скончались более 840 тысяч человек, выздоровели более 17 млн пациентов.

При этом уже давно говорят о начале осенью второй волны пандемии. Недавно помощник главы ВОЗ рассказал, как медики могут помочь ее избежать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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