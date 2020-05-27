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Вход только в маске: в Украине открылись кассы ж/д вокзалов

27 мая, 10:14

Ксения Капустинская

Купить билеты на поезда теперь можно не только в интернете

С сегодняшнего дня, 27 мая, "Укрзализныця" (УЗ) возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. То есть украинцы теперь могут купить билеты на поезда, которые отправятся в рейсы с 1 июня, не только через онлайн-сервисы УЗ (сайт или приложение для смартфонов).

Покупать билеты на вокзале разрешается только при условии ношения маски, уточнили в пресс-службе УЗ.

"С 8 утра сегодняшнего дня (27 мая. – Ред.) мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

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Напомним, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на пять скоростных поездов "Интерсити+" и девять ночных поездов. Продажа открыта на 50% мест в этих составах. При посадке в поезд с 1 июня у пассажиров будут проверять температуру тела.

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транспорт Укрзализныця билеты поезда кассы Интерсити

Источник: Сегодня

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