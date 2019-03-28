Власти Запорожья "сдали" стадион в залог банку

Полученные под этот залог средства пойдут на строительство нового терминала в аэропорту

"Славутич Арена". Фото: Wikipedia

Власти Запорожья "сдали" стадион в залог банку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f4/47e/5c99f447e2971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f4/47e/5c99f447e2971.jpg 2019-03-28T13:09:00+02:00 Транспорт Полученные под этот залог средства пойдут на строительство нового терминала в аэропорту

Депутаты Запорожского городского совета отдали центральный стадион "Славутич Арена" под банковский залог. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета. "За" проголосовали 33 депутата из 64.

Так, депутаты решили передать стадион "Славутич Арена" под банковский залог, чтобы получить кредит в сумме 5 млн долларов. Эти средства будут направлены на завершение работ при строительстве нового пассажирского терминала коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье".

В целом, чтобы достроить новый пассажирский терминал аэропорта "Запорожье", город решил привлечь кредит в сумме 10 млн долларов. Срок погашения кредита – 5 лет. Процентная ставка – 8%. При этом 5 млн долларов первого транша аэропорт уже получил. Но, чтобы на счета поступила вторая часть суммы, город должен был отдать банку в залог объект недвижимости, который не может быть отчужден.

Стадион "Славутич Арена" является имуществом коммунального футбольного клуба "Металлург". В качестве залога будут использованы трибуны, футбольное поле, навесы и ряд других объектов на стадионе.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал, когда завершится строительство нового терминала аэропорта. Рабочие уже выполнили более 80% работ по его строительству. Здание полностью застеклено.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

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