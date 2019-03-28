Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Власти Запорожья "сдали" стадион в залог банку

Сегодня, 13:09

Полученные под этот залог средства пойдут на строительство нового терминала в аэропорту

"Славутич Арена"
"Славутич Арена". Фото: Wikipedia
Власти Запорожья "сдали" стадион в залог банку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9f4/47e/5c99f447e2971.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9f4/47e/5c99f447e2971.jpg Транспорт Полученные под этот залог средства пойдут на строительство нового терминала в аэропорту

Депутаты Запорожского городского совета отдали центральный стадион "Славутич Арена" под банковский залог. Такое решение приняли депутаты на сессии горсовета. "За" проголосовали 33 депутата из 64. 

Так, депутаты решили передать стадион "Славутич Арена" под банковский залог, чтобы получить кредит в сумме 5 млн долларов. Эти средства будут направлены на завершение работ при строительстве нового пассажирского терминала коммунального предприятия "Международный аэропорт "Запорожье".

В целом, чтобы достроить новый пассажирский терминал аэропорта "Запорожье", город решил привлечь кредит в сумме 10 млн долларов. Срок погашения кредита – 5 лет. Процентная ставка – 8%. При этом 5 млн долларов первого транша аэропорт уже получил. Но, чтобы на счета поступила вторая часть суммы, город должен был отдать банку в залог объект недвижимости, который не может быть отчужден. 

Стадион "Славутич Арена" является имуществом коммунального футбольного клуба "Металлург". В качестве залога будут использованы трибуны, футбольное поле, навесы и ряд других объектов на стадионе.

Напомним, ранее мэр Запорожья Владимир Буряк рассказал, когда завершится строительство нового терминала аэропорта. Рабочие уже выполнили более 80% работ по его строительству. Здание полностью застеклено.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег кредит, аэропорт, Запорожье, залог, Славутич Арена

Вы сейчас просматриваете новость " Власти Запорожья "сдали" стадион в залог банку". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Полтаве снова работает аэропорт: теперь можно летать на Boeing в Египет и Турцию

26 марта, 22:01

До этого полтавчане летали из Киева, дорога плюс регистрация на рейс занимали более пяти часов

Из аэропорта "Черновцы" будут летать лоукостеры – Порошенко

25 марта, 16:56

Wizz Air и SkyUp заинтересовались работой с воздушной гаванью

Появился рейтинг лучших для пассажиров аэропортов мира

18 марта, 08:01

Полный список опубликован на официальном сайте Netflights

Аэропорт Ужгорода возобновил работу после трехлетнего перерыва

15 марта, 15:17

Президент Порошенко присутствовал при начале полетов авиакомпанией "Мотор Сич"

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Ученые назвали овощ для снижения давления

Это очень трогательно: Максим Галкин умилил поклонников видео

Мораес заявлен правильно. Украинцы сохранят свои очки

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Настя Каменских дважды станет мамой

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали