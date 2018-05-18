Гройсман пообещал проверить качество ремонта в аэропорту Запорожья

Качество ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Запорожье" будет проверено правительством, которое также может провести финансовый аудит аэропорта. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Если есть ваше обращение относительно использования средств, то я направлю туда проверку Госархстройинспекции, дам поручение вице-премьер-министру Геннадию Зубко, чтобы они разобрались и проинформировали. Если надо будет сделать финансовый аудит, то мы готовы это сделать", – сказал он.

Премьер также отметил, что у местных властей Запорожья есть серьезные планы относительно реконструкции аэропорта "Запорожье".

"Аэропорт "Запорожье" находится в коммунальной собственности, и у городского головы есть серьезные планы относительно его реконструкции. Я убежден, что регион должен получить качественную взлетную полосу и аэровокзал", – резюмировал Гройсман.

Напомним, ранее в аэропорту Львова отменили все рейсы из-за густого тумана, который опустился на город, пассажиры не могли вылететь почти сутки.

Также напомним о кибератаке, которой подвергся Одесский аэропорт. "Информационная система Международного аэропорта "Одесса" подверглась хакерской атаке. Все службы аэропорта работают в усиленном режиме. Приносим свои извинения пассажирам за вынужденное увеличение времени обслуживания", – пояснили в пресс-службе.