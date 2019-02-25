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Мэр Запорожья рассказал, когда завершится строительство нового терминала

Сегодня, 15:49

Буряк провел выездное заседание в аэропорту

Мэр Запорожья рассказал, когда завершится строительство нового терминала Запорожье Буряк провел выездное заседание в аэропорту

В Запорожском аэропорту активно продолжается строительство нового пассажирского терминала. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

25 февраля мэр города Владимир Буряк провел выездное совещание в аэропорту и рассказал, что в текущем году терминал должны достроить и ввести в эксплуатацию.

Так, рабочие уже выполнили более 80% работ по его строительству. Здание полностью застеклено. В настоящее время выполняются отделочные работы внутри здания.

В марте специалисты начнут установку современного светосигнального и радиотехнического оборудования. Это повысит качество отправки и приема самолетов.

По словам Владимира Буряка, крупные авиакомпании уже заинтересовались сотрудничеством с Запорожьем после открытия нового терминала. Его строительство будет способствовать не только прибыли аэропорта, но и инвестиционной привлекательности города.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Владимир Гройсман пообещал проконтролировать качество ремонта Запорожского аэропорта, а, в случае необходимости, провести и финансовый аудит расходов.

Также мы сообщали о том, что в Запорожском аэропорту для продолжается строительства нового пассажирского терминала в мэрии планируют взять кредит в банке.

На выездном совещании в аэропорту городской голова Запорожья Владимир Буряк рассказал, что город выступил гарантом для аэропорта на привлечение кредита в 280 миллионов гривен в одном из государственных банков.

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Тег аэропорт, Запорожье, буряк

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