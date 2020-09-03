Wizz Air отменил более 30 авиарейсов из Украины: какие направления закрылись

Венгерский лоукостер закрывает почти 40% направлений из Украины - одни на месяц, другие - на полгода

После того, как крупнейший венгерский лоукостер Wizz Air на месяц отменил рейсы из Украины в Бедапешт, он продолжил сокращать авиарейсы, связывающие нашу страну с внешним миром.

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Сокращение рейсов коснется почти 40% направлений из Украины, сообщает lowcost.ua.

Рейсы Wizz Air из Киева

В общем, изменения коснулись 10-ти направлений из Киева. Другие рейсы остались без изменений, разве что на некоторых направлениях, например, Киев – Лиссабон, сокращенна частотность до одного рейса в неделю в сентябре.

Киев – Афины отменен с 12 сентября по 3 октября

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Киев – Салоники отменен с 12 сентября по 3 октября

Киев – Таллинн отменены все рейсы до 29 сентября

Киев – Братислава отменены все рейсы до 28 сентября

Киев – Будапешт отменены все рейсы до 30 сентября

Киев – Ларнака отменены все рейсы до 1 октября

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Киев – Нюрнберг отменены все рейсы до 6 октября

Киев – Рига отменены все рейсы до 25 октября

Киев – Ганновер отменены все рейсы до марта 2021

Киев – Люблин – направление исчезло из системы бронирования

Расписания новых направлений из Киева в Италию, которые планировали стартовать в марте 2021 изменений не претерпели.

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Рейсы Wizz Air из Львова

Изменения затронули 8 направлений из Львова в Эстонию, Словакию, Кипр, Литву, Германию. Заметим, что все рейсы в Данию отменены до марта следующего года. Остальные направления осталась без изменений, если не считать незначительные изменения в уменьшенные частот в сентябре. Мартовские итальянские рейсы – без изменений.

Львов – Ларнака отменены все рейсы до 1 октября

Львов – Будапешт отменены все рейсы до 1 октября

Львов – Таллинн отменены все рейсы до 3 октября

Львов – Братислава отменены все рейсы до 3 октября

Львов – Вильнюс отменены все рейсы до 3 октября

Львов – Биллунн отменены все рейсы до марта 2021

Львов – Копенгаген отменены все рейсы до марта 2021

Львов – Гамбург отменены все рейсы до марта 2021

Рейсы Wizz Air из Одессы

Без изменений остались рейсы в Берлин, Абу-Даби (который стартует с 1 октября), Вроцлав (1 раз в неделю), и в Италию (которые стартуют в марте 2021).

Одесса – Гданьск отменены рейсы с 4 сентября по 2 октября

Одесса – Будапешт отменены все рейсы до 3 октября

Одесса – Катовице отменены все рейсы до 5 октября

Одесса – Братислава отменены все рейсы до 5 октября

Рейсы Wizz Air из Харькова

Без изменений остались рейсы в Дортмунд, Вроцлав, Милан (который стартует с 26 октября), на направлениях в Вену и Гданьск уменьшена частотность до 1 рейса в неделю. В Венецию, как и планировалось летим с марта 2021 года.

Харьков – Краков отменены рейсы с 25 сентября по 27 октября

Харьков – Будапешт отменены все рейсы до 3 октября

Харьков – Катовице отменены все рейсы до 5 октября

Харьков – Берлин отменены все рейсы до 26 октября

Харьков – Таллинн отменены все рейсы в марте 2021

Рейсы Wizz Air из Запорожья

Самая печальная ситуация с Запорожьем – запланированный на 27 октября рейс в Милан отложен до марта 2021, такая же участь у венского направлении. До октября отложены рейсы в Вильнюс, Гданьск, Краков, Будапешт, а также уменьшена частоту на направлениях в Дортмунд и Вроцлав.

Запорожье – Краков отменены рейсы с 13 сентября по 27 октября

Запорожье – Будапешт отменены все рейсы до 2 октября

Запорожье – Гданьск отменены все рейсы до 6 октября

Запорожье – Вильнюс отменены все рейсы до 27 октября

Запорожье – Вена отменены все рейсы до марта 2021

Запорожье – Милан отменены все рейсы до марта 2021.

Напомним, в начале августа Wizz Air прервал полеты из Украины в северном направлении и отменил авиарейсы из Киева, Львова и Харькова в Таллин.

Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

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