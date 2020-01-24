"Я ваша няня": в Кабмине выбрали компанию, которой передадут порт в Николаеве

В развитие порта "Ольвия" в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд гривен

Порт "Ольвия". Фото: t.me/PMHoncharuk

Победителем конкурса по передаче в концессию морского порта "Ольвия" в Николаеве стала компания QTerminals из Катара. Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий

"В развитие порта в течение 5 лет будет инвестировано 3,4 млрд гривен. Это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль Украины за всю историю независимости. Сумма ежегодных концессионных платежей – 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева", - написал министр.

Криклий отметил, что QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара – Хамад, стоимостью более 7 млрд долларов. В 2019 году QTerminals обработала 1 млн 320 тыс. TEU контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами.

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"3,4 млрд гривен инвестиций в порты – теперь я ваша инвестиционная няня", – написал Криклий.

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Комментируя завершение конкурса, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что концессия – это лучший способ привлечения средств в порт, оставляя его полностью в государственной собственности.

"Уверен, что опытный инвестор модернизирует инфраструктуру порта, привлечет новые грузы и маршруты, будет способствовать обогащению и развитию Николаева и Украины", – написал Гончарук у себя в Telegram.

Ранее Владислав Криклий заявил, что министерство предлагает широкое инвестиционное меню для инвесторов в различных подотраслях и он лично готов стать персональным менеджером крупных инвесторов.

Напомним, 22 января Владимир Зеленский в Давосе заявил, что инвесторы, которые направят в Украину более 100 млн долларов, получат персонального "опекуна" от правительства.

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