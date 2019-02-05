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Ямы после снега: ремонт дорог в Украине начнется уже в феврале

Сегодня, 13:15

В местах, где ямы угрожают безопасности движения, установят специальные знаки

Фото: Pixabay
Ямы после снега: ремонт дорог в Украине начнется уже в феврале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/970/441/5c59704414621.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/970/441/5c59704414621.jpg Транспорт В местах, где ямы угрожают безопасности движения, установят специальные знаки

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" уже с 8 февраля начнет масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. Об этом сообщила пресс-служба госагентства.

В ведомстве пояснили, что ямы на дорогах начали возникать из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна.

"С 8 февраля генеральными подрядчиками на объектах, где позволяют погодные условия, будет развернуты масштабные работы по ликвидации ям. Для этого на наиболее проблемных участках на автомагистралях будут использовать холодные асфальтобетонные смеси. Ямочный ремонт горячим асфальтобетоном, начнется весной при надлежащей плюсовой температуре воздуха", - подчеркивают в ведомстве.

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В "Укравтодоре" подчеркнули, что на дорогах, где в прошлом году проводились текущие средние и капитальные ремонты, масштабных повреждений дорожного покрытия не наблюдается. А на дорогах, где ямы угрожают безопасности движения, будут установлены соответствующие предупредительные знаки до завершения работ.

Ранее Кабинет министров утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году, однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Как сообщалось, за 2018 год "Укравтодор" успел отремонтировать 3800 км дорог. Все дороги ремонтируются под пятилетнюю гарантию. Если на отремонтированной трассе появится яма, то подрядчик обязан за свой счет исправить ситуацию. По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в 2019 году гарантия на дороги будет 10 лет. 

При этом в Украине планируют прекратить ямочный ремонт дорог. Через пять лет страна может перейти на европейские стандарты ремонта, заявлял глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он отметил, что на работы по ямочному ремонту дорог не распространяются гарантии, ведь он направлен исключительно на временное обеспечение проезда.

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Тег ремонт, дороги, асфальт, ямы, Укравтодор, ремонт дорог

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