Запуск авиасообщения: туристов из других стран будут разделять на две категории

Туристы из стран, где ситуация с коронавирусом хуже, должны будут отправиться на самоизоляцию

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать система контроля в аэропортах после возобновления Украиной международного авиасообщения.

"Сейчас мы рассматриваем варианты прибытия. Чтобы у нас была "красная зона" и "зеленая зона". Красная – страны, из которых будут прибывать соответственно туристы или другие граждане, где ситуация хуже чем в Украине. "Зеленая зона" – это страна, где ситуация такая же, как в Украине или лучше", – рассказал Максим Степанов во время онлайн-брифинга о ситуации с коронавирусом в стране.

По его словам, туристы, пребывающие из "красной зоны", 14 дней будут находиться на самоизоляции или на обсервации.

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"Люди из "зеленой зоны", то есть стран, где ситуация лучше, чем в Украине, они не будут нуждаться в самоизоляции. Конечно, все это с соблюдения других протиипидемиологичних мер: термоскрининг и остальных", – сказал министр.

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Как известно, международные рейсы планируют запустить с 15 июня. В Министерстве иностранных дел Украины уже назвали страны, к которыми будет восстановлено авиасообщение.

Напомним, внутреннее железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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