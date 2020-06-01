В Киеве с 15 июня возобновляют авиаперелеты: куда будут самолеты

В Киеве с 15 июня вощобновляются авиарейсы из аэропорта "Киев". О своей готовности восстановить международные рейсы с 16 июня из аэропорта "Киев" сообщили авиакомпании Belavia, LOT, WizzAir, рейс в Запорожье готова выполнять авиакомпания Мотор Сич уже 15 июняЮ сообщили в аэропорту.

Направления по которым восстановится авиасообщение уже с 16 июня –

Belavia – Минск (Беларусь),

LOT – Варшава (Польша),

WizzAir – Биллунд (Дания), Афины (Греция), Берлин (Германия), Вильнюс (Литва), Нюрнберг (Германия), Ларнака (Кипр), Вена (Австрия ), Бремен (Германия), Рига (Латвия), Лиссабон (Португалия), Ганновер (Германия), Гданьск (Польша).

Подробнее о рейсах можно узнать на онлайн табло аэропорта (https://iev.aero/departures).

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Расписание авиарейсов на данный момент в процессе подтверждения, информация может меняться. Пассажирам рекомендуют следить за информацией на онлайн табло, а также за сообщениями авиакомпаний.

Ранее Министерство иностранных дел Украины провело мониторинг планов зарубежных стран по восстановлению регулярного авиасообщения. В ближайшее время международное авиасообщение планируют запустить ряд стран.

"В частности, Австрия, Румыния, Азербайджан, Словакия, Греция, Грузия имеют ограничения на перелеты до конца мая. В начале июня возобновить международные авиаперевозки планирует Турция. В Эстонии ограничения будут действовать до 7 июня. Болгария, Индонезия, Исландия, Кипр, Коста-Рика, Люксембург, Македония, Португалия, Египет, Израиль откроют свои воздушные ворота не ранее чем 15 июня. До конца июня границы Кубы, Таиланда и Молдовы будут закрыты. А с июля можно будет улететь в Доминиканскую Республику и Армению", - сообщили в "Украэрорухе".

О том, как изменились авиаперелеты, смотрите в сюжете:

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