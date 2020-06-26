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Зеленский посетил церемонию передачи Херсонского порта в концессию

26 июня, 15:09

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн

В Украине подписали первый в истории договор о передаче в концессию морского порта, рассказали в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

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Так, 26 июня в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и государственных чиновников инвесторы, представляющие "Проектно компанию Рисоил-Херсон" в лице Владислава Талах и "Рисоил-Херсон" в лице Шота Хаджишвили подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта.

Согласно договору, компания-концессионер "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн грн будет вложено в местную инфраструктуру.

В разработке документов активное участие принимали проектный офис SPILNO, Международная финансовая корпорация (IFC, Группа Всемирного банка) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

В частности, IFC разработала концессионное соглашение и критерии участия в тендере в соответствии с международными стандартами и лучших практик реализации подобных проектов.

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"Мы хотим поздравить правительство с успешным подписанием первой в Украине соглашения с государственно-частного партнерства в соответствии с лучшими международными практиками. Проект был разработан на основе прогрессивного опыта IFC в подготовке концессионных соглашений и государственно-частных партнерств, достигших высоких результатов. Херсонский морской торговый порт будет модернизирован при поддержке консорциума Risoil S.A. и Georgian Industrial Group, ставший победителем конкурса. Именно такие проекты будут способствовать экономическому росту государства, развивать ее инфраструктуру и расширят экспорт. Дополнительно к проекту концессии морского порта "Ольвия", который состоится вскоре, IFC уже разрабатывает более 5 пилотных концессионных проектов для мобилизации инвестиций частного сектора в дороги, аэропорты, железную дорогу и энергетику, а также в сектор здравоохранения ", – прокомментировал подписание концессионного договора региональный менеджер IFC в Украине, Беларуси и Молдове Джейсон Пеллмар.

Заместитель директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Марк Магалецкий отметил, что ЕБРР гордится своим участием в подготовке этого крайне важного концессионного проекту.

"Херсонский проект иллюстрирует возможности для инвестиций в транспортный сектор Украины, открывая ее для глобальных перевозчиков и стивидорных компаний, а также способствует реализации концессионных проектов в других секторах. Мы приветствуем правительство Украины с этим достижением и желаем успехов Risoil и Georgian Industrial Group в реализации проекта", – отметил Магалецкий.

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Согласно договору, концессионеру ООО "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии продлится 30 лет.

Концессионер обязуется:

  • ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера;
  • в течение первых 3,5 лет с даты окончания переходного периода инвестировать в объект не менее 216 млн грн, а в течение первых 10 лет – еще дополнительно не менее 62 млн грн (в ценах 2019);
  • обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн;
  • осуществить вклад в развитие местной инфраструктуры не менее 18 млн грн, в том числе, обеспечить софинансирование капремонта дорожного покрытия улиц на пути в порт и новой площадки для стоянки грузовиков за пределами города
  • способствовать увеличению до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного;
  • обеспечить непрерывную деятельность порта;
  • перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников Администрации морских портов Украины, не допуская их увольнении по своей инициативе или инициативе уполномоченного ими органа в течение 10 лет с момента принятия концессионером на работу;
  • не допускать снижения заработной платы работников в течение первых 3-х лет с момента принятия их концессионером на работу, повышая уровень зарплаты в соответствии с законодательством и с учетом Отраслевого соглашения;
  • соблюдать необходимые требования природоохранного законодательства и выполнять мероприятия по охране окружающей природной среды и др.
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Министерство инфраструктуры планирует продолжить передачу в концессию важных объектов дорожного строительства, аэропортов и железнодорожных вокзалов. Приоритетным направлением остается государственно-частное партнерство.

А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт, добавили в МИУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что условия концессии портов "Херсон" и "Ольвия" среди прочего предполагают, что нынешние работники предприятий получат гарантированное трудоустройство без права увольнения в течение пяти лет.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии. Документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины. Предполагается, что новый закон позволит развивать инфраструктуру страны за частные деньги, не выводя ее из госсобственности.

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