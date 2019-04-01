Жители Днепра массово жалуются на грязные маршрутки

Перевозчики обещают уже через неделю отмыть все салоны автобусов

Жители Днепра массово жалуются на грязные маршрутки 2019-04-01T08:14:00+03:00 Транспорт Перевозчики обещают уже через неделю отмыть все салоны автобусов

"Помой меня" – с таким хэштего в социальных сетях жители Днепра жалуются на грязные маршрутки. Перевозчики видят замечания и отправляют "грязнуль" на мойку. За несколько дней собрали более 20 замечаний. Впрочем, по городу все еще курсируют автобусы с засаленными сидениями и мусором в салоне. "Сегодня" выяснили, почему в маршрутках не делают уборку.

Водитель Александр Уряшник работает с маршруткой, на которую пожаловались горожане. Мужчина уверят: убирается в салоне каждый день, но люди этого не ценят. Хотя на чистку салона только одного автобуса уходит как минимум два часа.

"Все зависит от пассажира. Бывает на первом рейсе уже могут быть семечки, фантики... Вот заходят с пирожками. Вытирают об занавески руки", – сетует Александр.

Чтобы посмотреть на состояние транспорта, корреспонденты "Сегодня" отправились на конечную. Жители Днепра говорят, что здесь находятся самые грязные маршрутки. Водители отвечают: окна и занавески грязные, потому что ждут очереди на чистку.

"Очередь стоит, в порядке очереди моем машины", – говорит водитель Борис Белый.

Перевозчики уверяют, что получать отзывы для них полезно, ведь именно пассажиры "кормят" предприятие. Поэтому за акцией в соцсетях внимательно следят.

"Мы постоянно анализируем, смотрим, скриншотим. Это нам помогает, стимулирует. Ведь стыдно руководителю, когда его транспорт фигурирует на "общественных полях", – говорит директор компании-перевозчика Тарас Жуков.

Автобусы, которые еще не помыли, обещают почистить в ближайшие дни. В профсоюзе перевозчиков говорят, что на предприятии был форс-мажор, поэтому на претензии не отреагировали вовремя.

"У одного предприятия были проблемы с водоснябжением и водоотводом. Почти два месяца мы не могли добиться, чтобы на том предприятии мылись автобусы изнутри", – говорит глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

Почти все грязные автобусы уже стоят в очереди и через неделю будут сиять, уверяют перевозчики. А чтобы грязную маршрутку вымыли как можно быстрее к публикации в соцсетях следует добавлять номер автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине растет количество ДТП с маршрутками.Только с января-2019 в ДТП с участием общественного транспорта погибли 47 человек. За тот же период 2018 года жертв насчитывается меньше – 29 человек.

Кроме того, в украинских маршрутках активизировались карманники. "Щипачей" снимают на фото и видео, но полиция почти бессильна.

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