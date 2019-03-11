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"Золотой" билет: почему месячный проездной в Европе дешевле, чем в Украине

Сегодня, 10:12

Качество обслуживания с ростом цены не улучшается

"Золотой" билет: почему месячный проездной в Европе дешевле, чем в Украине Транспорт Качество обслуживания с ростом цены не улучшается

На минувшей неделе цена за баррель нефти остановилась на красноречивой отметке – три шестерки. Знаменитый баррель – это обычная бочка на 159 литров.

Если пересчитать доллары в гривны, то литр "черного" золота будет стоить примерно 11 гривен 12 копеек. 

Или 15 гривен за литр бензина. Как бутылка воды в магазине. Но почему же тогда цена на проезд повышается? У жителей Мариуполя, из-за подорожания билетов, на минувшей неделе сдали нервы и самый большой проспект города несколько часов был перекрыт.

Между тем,  проездной в Кракове стоит 490 гривен в месяц. Причем это универсальный билет на все виды транспорта. В Киеве единый проездной стоит 1300 гривен.

Чернигов. В минувший четверг в середине дня в самом центре загорелся троллейбус. К счастью, всех пассажиров срочно эвакуировали. По предварительной информации, загорелся из-за неисправной электрики. Машине было 26 лет, и ее уже давно должны были списать и заменить на новую.

Кстати, недавно в Чернигове подняли стоимость проезда в троллейбусах до пяти, а в маршрутках – до восьми гривен. Все под знакомым "соусом" – обновление подвижного состава и дороговизна запчастей.

"Муниципальные органы власти самостоятельно определяют свою ценовую политику. Мы видим, что порой она вызывает недовольство. Мы исходим из одной простой истины, что правила должны быть одинаковы для всех", – заявил Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

Для начала сравним общественный транспорт в городах-побратимах – украинском Львове и польском Кракове.

Город Льва. Чуть больше семисот тысяч жителей (726 тысяч). Ежедневно общественным транспортом пользуется миллион человек. На линиях работает коммунальный и частные перевозчики. На долю маршруток приходится 40% пассажирского трафика. Но из года в год город заменяет частников коммунальным транспортом. И вот недавно горожан поставили перед фактом: проезд в маршрутках – подорожал. Может, качество улучшилось?

"Не удовлетворена. Потому что как были грязные автобусы и сломанные, так и осталось. Ничего не изменилось. Разве что осталось то, что мы дальше падаем в маршрутках, стоим,  маршрутки переполнены. И на том конец", – делится львовянка.

"Абсолютно сейчас в ужасном состоянии, их давно уже нужно списывать и вместимость очень маленькая, и 8 гривен – ну реально, цена не соответствует абсолютно качеству", – говорит житель города.

"Я не видел еще ни одного бизнеса, который мог бы диктовать условия государству, если государственные чиновники сами этого не хотели. Поэтому, если есть политическая воля – порядок можно навести достаточно быстро", – считает Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

Журналисты поинтересовались во Львовском горсовете – почему качество обслуживания с ростом цены не улучшается.

"Во Львове очень требовательные жители и они ожидают европейское качество по украинским тарифам. И в этом есть такой определенный конфликт – как это сделать", – говорит Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Каким же должен быть украинский тариф? В мэрии Львова уверяют: расходы на транспорт перевозчики делят на количество пассажиров. Если в коммунальных автобусах и троллейбусах с этим все в порядке, то как частники считают пассажиров?

"Как они считают пассажиров? Интересный вопрос – как они считают пассажиров", – говорит Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

"Перевозчики обычно не желают, чтобы кто-то владел информацией о реальном пассажиропотоке из-за того, что, соответственно, и количество билетов, которое продается, часто не совпадает с тем реальным количеством пассажиров, которое реально перевозится", – говорит Богдан Долинце, эксперт транспортной отрасли.

Поэтому если нет количества пассажиров, может, и проезд в маршрутках необоснованный?

Приобрести месячный абонемент в Львове можно только на электротранспорт – за 150 грн. Частники же продают только одноразовые билеты.

"Нас не интересует их прибыль. Нас интересует, чтобы они выполняли рейсы и ездили по графику, чтобы их транспортные средства были в удовлетворительном состоянии", – говорит Андрей Белый, заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета.

Город Краков. 760 тысяч жителей. Чуть больше, чем во Львове. За год общественным транспорте пользуются 340 миллионов пассажиров. На линиях работают две компании – коммунальная и частная. На долю последней приходится пятая часть. Но принцип работы здесь совершенно другой. Частного первозчика выбирают на конкурсе. И победителю оплачивают километро-работу. Побеждает тот, кто предложит наименьшую цену за свои услуги.

"Не только цена важна. В условиях конкурса описаны параметры автобусов – вместимость, длина, количество дверей, система кондиционирования, мониторы. Кроме того, мы отметили цвета подвижного состава, а это городские цвета: видим, как за нашими спинами ездят бело-голубые автобусы", – говорит Бартош Пилат, спикер Управления общественного транспорта.

Пассажир не замечает разницы – садится он в автобус коммунального перевозчика или частного. И там, и там внутри есть билетомат, и там, и там водитель одет в униформу. И тот, и другой автобусы приходят исключительно по расписанию. Иначе – компания недополучит за проделанную работу. Штрафы – от нескольких тысяч до десятков тысяч злотых. И пассажиров здесь считают – в городе давно работает система электронного билета.

Жителю Кракова, который платит налоги, месячный абонемент на все виды транспорта (в том числе частного перевозчика) обойдется в 504 гривны в эквиваленте. Всем остальным – 623 гривны.

Сборы от продажи билетов на 2/3 компенсируют затраты. Остальные выделяют из городского бюджета. Но краковские городские чины хотят еще удешевить проезд.

"Наше предложение такое: людям, которые пользуются общественным транспортом ежедневно, не ездят на автомобилях, не задымляют, не поднимают пыли, не создают заторов, а только ездят, пользуясь месячным билетом, мы предлагаем лучшую цену. 69 злотых (490 грн) – для тех, кто платит налоги в Кракове", – говорит Бартош Пилат, спикер Управления общественного транспорта.

Но и это не все. Бывают дни, когда общественным транспортом могут бесплатно пользоваться автомобилисты.

"Чиновники приняли решение, в дни, когда город окутан смогом и воздух очень загрязнен, конечно, было бы хорошо уменьшить количество автомобилей на улицах. Поэтому мы предоставили возможность водителям бесплатно пользоваться общественным транспортом. Впрочем, это означает, что городской бюджет в этот день не досчитается полтора миллиона злотых", – говорит Бартош Пилат, спикер Управления общественного транспорта.

Киев. Из общедоступной информации известно, что месячный проездной на все виды транспорта будет стоить тысяча триста грн.

Как формируется себестоимость проезда в Киеве – вопрос до сих пор открытый. Может, такая дороговизна оправдывает сервис и состояние транспорта?

Права постоять в маршрутке, как рыба в консервной банке, иногда надо ждать час. Перевозчик мог бы поставить на линию машину большей вместимости, но зачем – прибыль и без того есть.
 
Варшава. Два миллиона сто тысяч жителей. Это как семь киевских микрорайонов Троещина. В прошлом году общественным транспортом воспользовался миллиард 180 тысяч пассажиров, из которых три процента, кстати, оказались "зайцами".

В польском общественном транспорте, как явление, отсутствуют кондукторы. Зато подвижной состав оснащен билетоматом. Можно приобрести билет на время или с пересадкой, заплатить наличными или по безналу.

А еще билетоматы – почти на каждой остановке. Разовая поездка стоит 31 грн. Билет действителен 75 минут, в течение которых можно воспользоваться всеми видами транспорта. Продажа билетов покрывает лишь треть расходов на транспорт. Остальные компенсируются из бюджета города.

"Общественный транспорт в Варшаве имеет значительную поддержку со стороны властей. Следовательно, он не может быть очень дорогим, чиновники хотят, чтобы как можно больше людей им пользовалось", – говорит Томаш Кунерта, спикер управления транспорта.

Месячный абонемент обойдется жителю Варшавы в 686 грн. Это почти вдвое дешевле, чем в Киеве.

А еще на линии работают электробусы и гибридные бусы.

"Автобусы, которые мы называем "экологическими", или вообще без выбросов CO2 – это электробусы, или низкоэмиссионные, то есть заправляются альтернативными видами топлива, например, сжиженным газом. А еще есть гибридные автобусы, оснащенные электрически-топливным двигателем", – говорит Томаш Кунерта, спикер управления транспорта.

И появление на линиях экологических автобусов не привело к подорожанию билета.

Казалось бы, в Украине есть все органы, которые должны навести порядок в вопросе общественных перевозок. Тогда почему же такой разный подход к формированию системы городского транспорта в Украине и Польше?

"Такие же органы есть в других городах в Польше, Варшаве, Германии, и они выполняют свои функции. А вот почему-то в Украине они не выполняют. В первую очередь, должна быть действенная система наказания. Перевозчики, которые не выполняют условий, должны быть наказаны и необходимо показать, что эта система работает", – объясняет Богдан Долинце, эксперт транспортной отрасли.

А пока маршрутчикам все сходит с рук, обычные пассажиры теряют терпение.

"Недавно был очень интересный кейс города Харьков, где также была поднята стоимость проезда. Но через суд студенты отстояли свое право на снижение, возврат стоимости проезда к предыдущей цене из-за того, что местная власть не смогла доказать, что повышение стоимости на самом деле необходимо и есть экономически обоснованные причины повышения", – рассказывает Богдан Долинце, эксперт транспортной отрасли.

Ранее сообщалось, что в Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.

Опротестовать решение исполкома о повышении цен решили представители Харьковского антикоррупционного центра, которые отправились в местный окружной админсуд, который после первого слушания приостановил действие новых тарифов до рассмотрения дела по существу. Об этом стало известно вечером 19 февраля, однако утром 20 февраля в транспорте требовали снова шесть и восемь гривен.

Горожане невыполнение решения суда восприняли бурно. Так, пассажиры трамвая №27 отказались платить за проезд по шесть гривен, ссылаясь на решение суда, и в ответ водитель остановил движение и, в итоге, еще несколько составов стояли на Московском проспекте. А в метро активисты ХАЦ на нескольких станциях блокировали турникеты и пропускали людей по пять гривен, причем деньги за проезд харьковчане оставляли прямо на стойке сотрудников.

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Тег транспорт, Киев, видео, Польша, маршрутки, Львов, проездной, проезд

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