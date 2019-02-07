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В Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте

Сегодня, 13:54

Новые тарифы на проезд в электротранспорте начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 7 февраля

Общественный транспорт
Общественный транспорт. Фото: Pixabay
В Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c0b/e7a/5c5c0be7a51fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c0b/e7a/5c5c0be7a51fe.jpg Харьков Новые тарифы на проезд в электротранспорте начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 7 февраля

Исполнительный комитет Харьковского горсовета установил новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте. С 7 февраля поездка в метро подорожает с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Харькова.

Заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев объяснил повышение цен на использование общественного транспорта ростом расходов на оплату труда и подорожанием энергоносителей и комплектующих. Также чиновник отмечает, что от областного отделения Антимонопольного комитета Украины замечаний по формированию нового тарифа для метро не поступало.

"С повышением тарифа сохраняются все действующие льготы. Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут, как и раньше, ездить бесплатно", - говорит Фатеев.

Стоить отметить, что тариф на проезд в метро сразу на три гривны в Харькове повышают впервые. Последний раз проезд в городском электротранспорте Харькова дорожал 28 марта 2018 года.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о экологическом решении Бельгии: общественный транспорт в Брюсселе могут сделать бесплатным

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Тег Харьков, метро, проезд, общественный транспорт

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