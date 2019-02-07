В Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте
Новые тарифы на проезд в электротранспорте начинают действовать уже с сегодняшнего дня, 7 февраля
Исполнительный комитет Харьковского горсовета установил новые тарифы на проезд в муниципальном транспорте. С 7 февраля поездка в метро подорожает с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Харькова.
Заместитель Харьковского городского головы Михаил Фатеев объяснил повышение цен на использование общественного транспорта ростом расходов на оплату труда и подорожанием энергоносителей и комплектующих. Также чиновник отмечает, что от областного отделения Антимонопольного комитета Украины замечаний по формированию нового тарифа для метро не поступало.
"С повышением тарифа сохраняются все действующие льготы. Это означает, что 62,7% пассажиров наземного электротранспорта будут, как и раньше, ездить бесплатно", - говорит Фатеев.
Стоить отметить, что тариф на проезд в метро сразу на три гривны в Харькове повышают впервые. Последний раз проезд в городском электротранспорте Харькова дорожал 28 марта 2018 года.
Напомним, сайт "Сегодня" писал о экологическом решении Бельгии: общественный транспорт в Брюсселе могут сделать бесплатным.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове повысили цены на проезд в общественном транспорте". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Харькове подорожает проезд: метро будет стоить, как в Киеве
Харьковский горсовет утвердил повышение стоимости проезда в метро и электротранспорте