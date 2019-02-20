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Подорожание проезда в Харькове: суд отменил новые цены, а власти — нет

Сегодня, 16:58

Харьковчане возмутились невыполнением решения суда, а прокуратура открыла уголовное производство

В Харькове суд отменил повышение цен в транспорте, а местные власти - нет
В Харькове суд отменил повышение цен в транспорте, а местные власти - нет. Фото: newsroom
Подорожание проезда в Харькове: суд отменил новые цены, а власти — нет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d67/34a/5c6d6734acbb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d67/34a/5c6d6734acbb8.jpg Харьков Харьковчане возмутились невыполнением решения суда, а прокуратура открыла уголовное производство

В Харькове начались судебные тяжбы по поводу новых тарифов на проезд в метро, троллейбусах и трамваях, которые были повышены с 6 февраля, когда горожанам пришлось платить по восемь гривен за проезд в подземке, и по шесть – в наземном электротранспорте.

Опротестовать решение исполкома о повышении цен решили представители Харьковского антикоррупционного центра, которые отправились в местный окружной админсуд, который после первого слушания приостановил действие новых тарифов до рассмотрения дела по существу. Об этом стало известно вечером 19 февраля, однако утром 20 февраля в транспорте требовали снова шесть и восемь гривен.

Горожане невыполнение решения суда восприняли бурно. Так, пассажиры трамвая №27 отказались платить за проезд по шесть гривен, ссылаясь на решение суда, и в ответ водитель остановил движение и, в итоге, еще несколько составов стояли на Московском проспекте.

А в метро активисты ХАЦ на нескольких станциях блокировали турникеты и пропускали людей по пять гривен, причем деньги за проезд харьковчане оставляли прямо на стойке сотрудников.

Вице-мэр Харькова Евгений Водовозов ситуацию назвал "политическим решением", добавив, что чиновники намерены обжаловать постановление суда, и подчеркнул, что волю суда горсовет не может выполнить технически – типография не успеет напечатать новые билеты и система в метро быстро не переключится.

В свою очередь, прокуратура области начала уголовное производство по факту "умышленного невыполнения судебного решения должностными лицами".

"Стоимость проезда должна быть такой, которая была до введения новых тарифов", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Активисты же анонсируют "Марш злых Харьковчан" в случае, если стоимость проезда к субботе не изменится.

Напомним, 7 февраля в Харькове поднялись цены на проезд в общественном транспорте. Поездка в метро подорожала с пяти гривен до восьми, в трамваях и троллейбусах – с четырех гривен до шести. 

Также мы писали о том, какую реакцию харьковчан вызвало подорожание проезда

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Тег Харьков, подорожание, проезд, повышение цен

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АВТОР:

Таисия Ерохина

Источник:

Сегодня

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