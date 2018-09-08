Золотые ямы: при ремонте дорог в Украине на 1 км крадут около миллиона гривен

В Украине в нынешнем году должны отремонтировать около 4000 км дорог (из 170 тысяч), на что выделено рекордные 47 млрд грн, заявил на днях министр инфраструктуры Владимир Омелян. Из которых, по его словам, до 10% (а это 4,7 млрд!) может осесть в карманах коррупционеров. При этом речь идет в основном о текущем ремонте, то есть о закрывании дыр в асфальте. Причем стоит такой ремонт недешево, а уже через год-два дыры приходится асфальтировать по новой. Почему так получается, выяснила "Сегодня".

Власти

Министр Омелян утверждает, что проводится средний либо капитальный ремонт, называя его самым дешевым в Украине — всего в среднем 10 млн грн на каждый километр, что в 10—12 раз дешевле, чем за рубежом. В НИИ "Укргипродор" нам разъяснили, чем средний ремонт отличается от капитального.

"Средний или текущий ремонт рекомендовано проводить раз в 5 лет. Поверх разрушенного асфальта кладется 5 см выравнивающего слоя и 5 см асфальтобетона. А при капремонте дорога реконструируется — раз в 10—12 лет срезается разрушенный асфальт, перерабатывается, добавляется щебень, битум, цемент, сверху кладется асфальтобетон в 2—3 слоя. Работа и стоимость во втором случае в разы больше".

По данным "Укравтодора", капремонт дороги 1-й категории (см. инфографику) обходится минимум в 25 млн грн, текущий — в 9—18 млн грн, в зависимости от износа трассы, сложности рельефа и инфраструктуры (например, наличие мостов и путепроводов). Транспортный эксперт Александр Кава уточнил нам, что речь идет в основном о среднем ремонте.

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Воруют

Основных причин того, что отремонтированные дороги служат недолго, две — некачественные материалы и воровство денег.

"По закону тендер на ремонт дороги выигрывает организация, которая предложит наименьшую цену, — разъяснил нам транспортный эксперт Влад Шляховый. — Но в этом случае часто используются более дешевые, а значит — менее качественные материалы, нарушается технология работ: асфальт и особенно щебень кладут более тонким слоем, чем положено, работают в дождь, чтобы уложиться в сроки и не платить рабочим за простой".

Также, по его словам, можно "сэкономить", сузив дорогу на 5—10 см, что допускает ГОСТ, завысить объемы завезенных материалов и расстояние, с которого его везли. Омелян также ранее говорил, что при дорожном строительстве расхищается до 10% выделенных средств. Если речь идет конкретно о капремонте, в среднем получается около 1 млн грн на каждом километре. С хищениями борются, но контроль недостаточен, хотя в мае 2018 г. был проведен тендер, который выиграло госпредприятие "Дорожный контроль качества". Но на проверки выделено немного — менее 30 млн грн.