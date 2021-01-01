Это стих Леси или современная песня?
Уверены, вы справитесь. Внимательно прочитайте строки и определите, какие из них написала Леся Украинка, а какие поют современные украинские артисты. Впереди 10 вопросов, чтобы понять, насколько вы умелый лесевед.
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1/10
Ну, начнем. Эти строки - стихотворение Леси Украинки или современная украинская песня? «Гетьте, думи, ви хмари осінні! Тож тепера весна золота! Чи то так у жалю, в голосінні, Проминуть молодії літа?»
Леся Украинка
Конечно, это «Contra spem spero» («Без надії сподіваюсь!») - стихотворение Леси Украинки и ее жизненное кредо. Далее следуют такие строки:
«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!».
Песня
Не узнали одно из главных произведений Леси Украинки? Это «Contra spem spero!» («Без надії сподіваюсь!») - стихотворение и жизненное кредо поэтессы. Далее идут такие строки:
«Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні!».
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2/10
«Хотіла б я тебе, мов плющ, обняти, Так міцно, щільно, і закрить од світа, Я не боюсь тобі життя одняти, Ти будеш мов руїна, листом вкрита».
Леся Украинка
Оба ответа верны. Это стихотворение Леси Украинки, строки которого положил на музыку Андрей Хлывнюк, лидер группы «Бумбокс». Так возникла песня «Плющ». Дальше идут такие слова:
«Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу».
Песня
Оба ответа верны. Это стихотворение Леси Украинки, строки которого положил на музыку Андрей Хлывнюк, лидер группы «Бумбокс». Так возникла песня «Плющ». Дальше идут такие слова:
«Плющ їй дає життя, він обіймає,
Боронить від негоди стіну голу,
Але й руїна стало так тримає
Товариша, аби не впав додолу».
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3/10
«Хто ми з тобою в цьому світі? Хто ти мені, а я тобі? Вдихаєм ніжність із повітря, Як діти, граємо в любов».
Леся Украинка
Нет, это песня «Хто, як не ти», которую исполняет 28-летняя певица Христина Соловий. Она же и написала для нее слова.
Песня
Да, это песня «Хто, як не ти», которую исполняет 28-летняя певица Христина Соловий. Она же и написала для нее слова.
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4/10
«Все, все покинуть, до тебе полинуть, Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! Все, все покинуть, з тобою загинуть, То було б щастя, мій згублений світе!»
Леся Украинка
Да, это из стихотворения Леси Украинки. Далее такие строки:
«Стать над тобою і кликнуть до бою
Злую мару, що тебе забирає,
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою,
З нами хай щастя і горе вмирає».
Песня
Нет, это Леся Украинка. Далее в ее стихах идут такие строчки:
«Стать над тобою і кликнуть до бою
Злую мару, що тебе забирає,
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою,
З нами хай щастя і горе вмирає».
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5/10
«Ох, розкрились троянди червоні, Наче рани палкі, восени, Так жалібно тремтять і палають – Прагнуть щастя чи смерті вони?»
Леся Украинка
Точно. Это «Останні квіти» Леси Украинки. Далее идут такие строки:
«Не осиплються тихо ті квіти,
Не настане життя в них нове,
Ні, ударить мороз до схід сонця
І приб’є поривання живе».
Песня
Нет. Это «Останні квіти» Леси Украинки. Далее идут такие строки:
«Не осиплються тихо ті квіти,
Не настане життя в них нове,
Ні, ударить мороз до схід сонця
І приб’є поривання живе».
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6/10
«Біла троянда розквітла, Я простягнула руки до світла, І новий день увірвався у місто, вмитий дощем. Біла троянда, небо блакитне, Моє кохання знову розквітне…».
Леся Украинка
Нет. Это современный шоу-биз - песня «Обіцяю», которую исполняет певица NK, то есть Настя Каменских.
Песня
Так и есть. Это из песни «Обіцяю», которую исполняет певица NK, то есть Настя Каменских.
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7/10
«А в нашого Шума зеленая шуба. Дівки гуляли, шубу порвали. Сію-вію, сію-вію конопелечки. Сію-вію, сію-вію зеленесеньки».
Леся Украинка
Нет. Это песня фолк-рок группы Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2021». Если конкурс опять не отменят, конечно.
Песня
Вы правы. Это песня фолк-рок группы Go_A, которая будет представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2021». Если конкурс опять не отменят, конечно.
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8/10
«Великеє місто. Будинки високі, Людей тих – без ліку! Веселую чутно музику. Розходяться людськії лави широкі, Скрізь видно ту юрбу велику».
Леся Украинка
Правда. Эти строки принадлежат Лесе Украинке. Далее в стихотворении идут такие:
«І все чужина! ох, біда самотному
У місті широкім
Себе почувать одиноким!
І добре, хто має к багаттю чийому
Склонитися слухом і оком».
Песня
Нет. Эти строки принадлежат Лесе Украинке. Далее в стихотворении идут такие:
«І все чужина! ох, біда самотному
У місті широкім
Себе почувать одиноким!
І добре, хто має к багаттю чийому
Склонитися слухом і оком».
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9/10
«Я проти тебе стою та слів не згадую. Заради тебе я все залишу. Місто закохує нас і зраджує, Місто наповнилося Колишніми коханцями».
Леся Украинка
Нет. Это творчество музыкальной группы The HARDKISS - песня «Коханці».
Песня
Да. Это творчество музыкальной группы The HARDKISS - песня «Коханці».
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10/10
«Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі? Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі?»
Леся Украинка
Конечно, это автобиографические строки Леси Украинки, которая умела сохранять оптимизм несмотря на обстоятельства. Далее стихотворение продолжается:
«Ви чyли, раз я завела
жалі та голосіння, —
то ж була буря весняна,
а не сльота осіння».
Песня
Нет. Неужели не узнали автобиографические оптимистичные строки Леси Украинки? Далее у стихотворения такое продолжение:
«Ви чyли, раз я завела
жалі та голосіння, —
то ж була буря весняна,
а не сльота осіння».
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