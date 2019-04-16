Татьяна Святенко: "Чтоб отсрочить старость, излучайте спокойствие"

Эксперт МЗ по специальности "Дерматология" рассказала "Сегодня", какие продукты нас старят, а какие — молодят и какую экспресс-программу красоты выбрать, чтобы быстро и главное — безопасно привести себя в порядок

Профессионал. Возглавляет клинику, обучает студентов, пишет книги и научные статьи.

Личная страница в соцсети профессора, эксперта МЗ по специальности дерматология Татьяны Святенко — калейдоскоп ежедневных событий и встреч. Сегодня она на научной конференции в Риге, три поста назад — на международном Конгрессе дерматологов в США. А буквально на днях профессор провела в Днепре интенсив для медиков "Твой дерматологический ребус" — интеллектуальное состязание с элементами игры, на котором врачи со всей Украины разгадывали представленные коллегами сложные случаи из практики. Инновации, внедрение в практику нового опыта и знаний — визитная карточка Святенко. И если кто-то не поспевает за стремительным темпом современной жизни, то Татьяна Святенко, похоже, задает его сама.

Имя: Татьяна Святенко

Татьяна Святенко Ро­дил­ась: в Каменском

в Каменском Карьера: диплом профессора (2010 г.), эксперт МЗ (2017 г.)

диплом профессора (2010 г.), эксперт МЗ (2017 г.) Должности и статусы: член Европейской академии дерматовенерологии, профессор кафедры кожных и венерических болезней ГУ "ДМА МЗ Украины", учредитель Центра дерматологии и косметологии профессора Святенко в Днепре, эксперт МЗ по специальности "Дерматология", лауреат Stella International Beauty Awards 2018 в номинации "Персона года", автор и соавтор более 400 научных статей, восьми патентов, десяти учебников и пособий для студентов и врачей, медицинский блогер, постоянный спикер международных конгрессов по дерматовенерологии, косметологии.

член Европейской академии дерматовенерологии, профессор кафедры кожных и венерических болезней ГУ "ДМА МЗ Украины", учредитель Центра дерматологии и косметологии профессора Святенко в Днепре, эксперт МЗ по специальности "Дерматология", лауреат Stella International Beauty Awards 2018 в номинации "Персона года", автор и соавтор более 400 научных статей, восьми патентов, десяти учебников и пособий для студентов и врачей, медицинский блогер, постоянный спикер международных конгрессов по дерматовенерологии, косметологии. Родной город: Днепр

Днепр Знак зодиака: Дева

Дева Источники энергии: любимая профессия, путешествия

— Татьяна Викторовна, вы недавно вернулись с Конгресса Американской Академии дерматологии в Вашингтоне. В какую сторону движется индустрия молодости и красоты, какие новшества и тренды в этой сфере?

— Пожалуй, самая яркая мировая тенденция, которую я наблюдаю, — расширение возможностей лазерных технологий. Если изначально лазеры разрабатывались в основном для косметологических целей, то сегодня они вышли за их рамки. Лазеры нового поколения могут все: от омоложения с эффектом пластической операции, устранения гиперпигментации, рубцов, растяжек кожи до лечения системных болезней. Например, онихомикозы (грибковые заболевания ногтей) теперь не требуют токсичной терапии с кучей побочных эффектов. Задача решается с помощью неодимового и СО2-лазеров.

Из косметологических новинок — в антиэйджинговых кремах появился новый компонент — синтетический сложный эфир эстрогена. Это настоящий прорыв в технологии синтеза искусственных гормонов. Главная ценность новинки в том, что он не оказывает системного воздействия на организм (людям с онкорисками такая косметика обычно противопоказана), но при этом так же эффективен, как и синтетические эстрогены в антивозрастных кремах. Кроме того, дерматологи разных стран сегодня выделяют новые группы пациентов — это трансгендерные люди (у них свои проблемы и особенности лечения) и клиенты с этнической кожей. Глобализация уверенно шагает по планете, люди активно мигрируют, рождаются люди со смешанным типом кожи, которая имеет ряд свойств. Она более чувствительная, склонна к гиперпигментации и акне — эти и другие нюансы важно учитывать при назначении процедур и лечения.

— С какими кожными проблемами к вам сегодня обращаются особенно часто?

— Практически каждый день вижу на приеме пациентов с псориазом, экземой, витилиго, атопическим дерматитом. Поскольку в обществе сегодня важно выглядеть молодым и здоровым, люди стали чаще обращаться по поводу лечения акне и розацеа (раньше зачастую мирились с этими кожными проблемами). Сегодня к нам идут на профосмотры родинок, и эта тенденция радует: вижу в этом результат совместных усилий врачей, СМИ и профильных организаций. А еще на фоне засилья бытовой химии и не особо качественной косметики цветут буйным цветом контактные дерматиты. Пища, воздух, быт теперь настолько прошиты аллергенами, что подобные реакции возникают на самые простые вещи: салфетки для гигиены, пластиковые сиденья унитаза, солнцезащитные масла, браслеты-глюкометры для диабетиков и пр. Первое, что следует сделать, заметив раздражение кожи — пройти т. н. патч-тесты для определения провокатора аллергии. Когда он вычислен, внимательно изучаем этикетки, состав продуктов, и избегаем контакта с агрессивным веществом.

— Связываете ли вы рост кожных болезней с высоким уровнем стресса современников?

— Кожа и нервная система развиваются из одного зародышевого листка, поэтому все процессы между ними взаимосвязаны. Да, разводы, увольнения, потери близких людей могут провоцировать обострение кожных болезней или стать толчком к их старту, но они не являются их причиной. Гипотезы о прямой связи психологической проблемы и болезни были опровергнуты в конце ХХ века. Наука пока не может ответить, почему у человека реализуется то или иное заболевание. Причина, как правило, в генетической предрасположенности, но стресс точно не является первоосновой, только пусковым механизмом.

— В вопросе "как правильно стариться?" публичные люди делятся на два лагеря. Одни считают, что взрослеть внешне нужно естественно, не стесняясь морщин, другие — голосуют обеими руками за пластическую хирургию. Какой стороны придерживаетесь вы?

— Оставлять морщинки или делать подтяжку — все зависит от мироощущения и восприятия себя женщиной. Это единственный критерий. Сегодня рамки "нормальности" очень сдвинулись, если не исчезли вообще. И вопросы, пользоваться ли косметикой, посещать ли косметолога — личное дело каждого. Главное — оставаться в гармонии с собой. Хотя, конечно, стоит учитывать, что неухоженные женщины менее привлекательны и востребованы в обществе.

— Татьяна Викторовна, что порекомендуете делать, чтобы как можно дольше сохранять молодость?

— Рецепты простые: хорошее средство для умывания, дневной и ночной кремы по типу кожи, минимум пребывания на солнце, полный отказ от солярия (искусственное солнце, особенно в возрасте до 35 лет, согласно данным ВОЗ, на 75% повышает риск развития рака кожи), максимум движения. Ничто так не продлевает молодость, как отсутствие вредных привычек, нормальный вес, хорошее настроение и гармония с внешним миром. Излучайте добро и спокойствие — и долгие годы в отличной форме вам обеспечены.

— Что нужно есть, а что нет, чтобы кожа как можно дольше оставалась красивой?

— Считается, что высыпания на коже появляются от жирной, сладкой и жареной пищи. Но дело не только в жире, сахаре и жарке. Провокаторы воспалительного процесса — продукты, содержащие добавленный сахар и переработанные углеводы (мясные полуфабрикаты, белый хлеб, картофель фри, соки из пакетов, сладкие газированные напитки, крекеры и пр.). Такая еда резко повышает в крови уровень глюкозы, провоцирует выброс каскада гормонов, выработку кожного сала и появление акне. Кроме того, в ответ на резкие скачки сахара организм начинает производство AGE-веществ — продуктов соединения белков и жиров с углеводами, разрушающих коллаген, способствующих образованию морщин и провисанию кожи. Тарелка молодости всегда наполовину заполнена фруктами и овощами, поскольку клетчатка тормозит скачки глюкозы в крови. Кроме того, антиоксиданты из овощей устраняют повреждения коллагена и ДНК свободными радикалами и эффективно противостоят фотостарению. Друзья молодой и красивой кожи — помидоры, бобовые, авокадо, чернослив, яблоки, черника, чеснок, баклажаны. Враги — сливочное масло, маргарин, цельное молоко, обработанная мука, сахара, фабричные молочные десерты, газированные безалкогольные напитки, картофель.

— Сегодня многие клиники предлагают программы экспресс-красоты и ухода. Особенно они актуализируются накануне праздников/отпусков. Возможно ли похорошеть быстро и безопасно? Что важно знать о таких процедурах?

— Чего точно не стоит делать накануне важных событий, так это пилингов. Помните Саманту из "Секса в большом городе", которой после этой процедуры пришлось прятать красное лицо на вечеринке под шляпой с вуалью? Это абсолютно реальная ситуация, ведь в состав пилингов входят агрессивные кислоты, которые глубоко проникают в кожу, отслаивают верхние слои, провоцируют образование корочек, воспалений, шелушения. Период восстановления после манипуляции длится несколько недель. Если уж решили пройти курс пилингов — позаботьтесь, чтобы на ближайший месяц не намечались важные мероприятия и активные солнечные ванны.

Не стоит накануне значимых событий соглашаться на инъекции, конечно, если в ваши планы не входит шокировать близких "искусанными пчелами" губами и лицом в синяках. Между любыми проколами кожи и мероприятием должно пройти не меньше 7—14 дней. Результат от уколов ботулотоксина, мезотерапии, плазмотерапии проявится через одну-две недели, а побочные эффекты могут бросаться в глаза ближайшие 7 дней.

Если вдруг кто-то накануне важного события решил удалить на лице яркие сосуды с помощью лазерного импульса, существует риск провести ближайшие десять дней с румянцем Деда Мороза, корочками, отечностью и шелушением на лице. Срок восстановления после таких процедур — не меньше 5—10 дней. Так что если вы пришли в салон с запросом выглядеть красиво завтра с утра, а врачи предлагают вам пройти любую из перечисленных манипуляций — бегите оттуда, не оглядываясь.

— Но реально ли вернуть своему отражению в зеркале привлекательный вид, если завтра свидание, собеседование, праздник?

— Чудо могут сотворить альгинатные маски. Альгинат — это порошок, превращающийся при соединении с водой в пластичную массу. Такая маска наносится на лицо, шею, область декольте на полчаса, очищает поры, подтягивает, увлажняет кожу. Снимаешь маску — и сияешь как новая копейка. Быстро снять отеки и придать лицу отдохнувший вид можно с помощью мягкого гоммажа (очищающего кожу крема), сывороток с лифтинговым эффектом, проникающих в клетки кожи с помощью ультразвука, кремов-филлеров с силиконом в составе или праймеров с сиянием (основа под макияж), заполняющих морщинки и расширенные поры. Есть одно но: оптический эффект будет длиться ровно до первого умывания. Лично я накануне важных событий нахожу время для тканевой маски с гиалуроновой кислотой — это лучшее средство с wow-эффектом (отечность, уставший вид, раздражение кожи — минус, свежесть, ровный тон и молодость — плюс).

— Какие ошибки в уходе за кожей вы замечаете чаще всего среди клиентов?

— Часто приходится объяснять и пациентам, и, увы, косметологам, что смешивать кремы и мази — нельзя. И тем не менее гормональные мази разбавляются детскими кремами, слишком густые кремы — оливковым маслом или масляным раствором витамина А и Е. В лучшем случае такие эксперименты инактивируют средства, в худшем — делают их вредными. Наблюдаю в последние годы растущую популярность масел, которые провозглашены чуть ли не лучшим питанием для кожи. Масла в огонь подливает модное хобби — домашнее мыловарение, в котором тоже участвуют многокомпонентные масла. Но регулярное умывание лица с таким мылом, замена маслами кремов — плохая идея. Одно из свойств этого вещества — закупоривать сальные железы. Последствия предсказуемы: гнойничковые высыпания и масляные акне. А еще маслам свойственно создавать пленку на поверхности кожи, обезвоживая ее и замедляя обменные процессы. Хотела бы напомнить читателям, что не менее популярную сегодня в уходе мицелярную воду тоже нужно смывать с лица. В переводе с латыни "мицелла" — поверхностно-активная частица в растворе. Собственно, из этих частиц и воды и состоит мицелярная вода. Она успешно смывает загрязнения и избыток жира. Но, оставаясь на коже, активные частицы могут провоцировать раздражение и воспаления. И вообще увлекаться этим средством не стоит. Оно не подходит для ежедневного ухода, особенно для возрастной, чувствительной, истонченной кожи — вам же не нужно красное лицо?

Вот еще одно популярное заблуждение: принимаешь капсулу/таблетку/порошок с гиалуроновой кислотой или коллагеном натощак (интернет завален такими предложениями) — и запас веществ, поддерживающих тонус и эластичность кожи, в организме не иссякает. Но, попав в желудок, коллаген переваривается, распадается до аминокислот, и в чистом виде в кровь и кожу не поступает. Поэтому на омоложение рассчитывать не стоит.

— Вы пишете книги, руководите клиникой, возглавляете медотрасль в стране, ведете приемы, преподаете в вузе... Какими качествами нужно обладать, чтобы все успевать и достигать успеха?

— Мне нравится высказывание Уинстона Черчилля: "Успех — это наш путь от одного промаха к другому, который мы можем проделать, не вешая нос и не теряя оптимизма". Я думаю, любой может быть успешным, но важно не просто ждать подарков судьбы, а прикладывать усилия к достижению желаемого. Для успеха важно иметь мечту. А путь к ней разделить на маленькие цели и двигаться к ним, ежедневно преодолевая препятствия-ступени. Это и есть моя формула успеха. Кроме того, имеют значение умение обходить острые углы; освоение основ дипломатии, внутренняя дисциплина, планирование событий и отсутствие прокрастинации. В моей команде нет сотрудников с привычкой откладывать дела на последний момент. И еще — любовь к тому, чем занимаешься: если тебя радует твоя профессия — ты на верном пути.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, как отличить оригинальную косметику от опасной подделки. Поддельная косметика все чаще портит людям внешность.

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АВТОР: Виктория Куриленко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.