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Афера на миллиард гривен: чиновники присвоили 23 участка в элитной Конча-Заспе

31 января, 17:23

Общая площадь украденной земли составила 42 гектара

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины разоблачила земельную аферу на почти 1 миллиард гривен. Так, чиновники завладели государственными землями природно-заповедного фонда, которые находятся в элитном районе под Киевом, сообщили в СБУ.

Оказалось, что руководство районного отделения геокадастра и райгосадминистрации Обуховского района Киевщины незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара.

Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "озеро Конча" и относятся к природно-заповедного фонда Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком отчуждения.

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Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Печерский районный суд в Киеве наложил аресты на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 миллионов гривен, что не дало злоумышленникам осуществить их перепродажу.

Сейчас принимаются процессуальные меры по возврату незаконно отчужденных земельных участков в государственную собственность.

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Напомним, в Украине идет подготовка к земельной реформе и открытию рынка сельхозземель, запланированному на 2020 год. Наиболее обсуждаемым оказался проект закона № 2178-10, который фактически отменяет мораторий на продажу сельхозугодий. Он принят в первом чтении 13 ноября и сейчас готовится ко второму чтению. Гораздо меньше разговоров идет о двух других законопроектах, которые также предполагают весьма серьезные изменения.

В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

При этом новости"Сегодня" узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

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земля афера СБУ конча заспа

Источник: Сегодня

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