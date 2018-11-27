Акция протеста возле Ocean Plaza: активисты жгут файеры и принесли шины

Утром во вторник, 27 ноября, в Киеве возле здания ТРЦ Ocean Plaza по адресу улица Антоновича, 176, собрались активисты националистических организаций. Они протестуют против российского бизнеса в Украине.

Как сообщает "Информатор", активисты подожгли файеры, сложили возле входа шины и разрисовали окна здания. Надписи гласят: "Геть московський бізнес", "Власність Росії", "Не купуй в Ocean Plaza". Возле ТРЦ находятся около 50 человек. Протестующие отметили, что собрались под зданием, так как оно принадлежит представителям страны-агрессора РФ.

По информации "Интерфакс-Украина", на месте протеста работают патрули полиции Киева и спасатели ГСЧС.

"Идут переговоры", – сообщили в полиции.

Напомним, накануне в Киеве неизвестные около 17:00 бросили несколько дымовых шашек на территорию ТРЦ Ocean Plaza, который находится рядом со станцией метро "Лыбедская". Пожара не было, никто не пострадал.

По словам очевидцев, залы окутал густой дым, началась страшная паника. Всех посетителей и работников эвакуировали на улицу. В самом ТРЦ поспешили сообщить, что торгово-развлекательный центр временно прекратил свою работу по техническим причинам: "Причиной временной приостановки работы ТРЦ стало задымление в галерее. Никакой угрозы жизни и здоровью посетителей и работников ТРЦ не было".

Напомним, в последнее время в столице проходило несколько протестов, в ходе которых активисты зажигали дымовые шашки. Так, ночью 26 ноября под посольством РФ в Киеве прошел протест против агрессии России в Азовском море. В здание летели дымовые шашки, а рядом сожгли автомобиль дипломатов. Как известно, военные страны-агрессора захватили украинские катера, которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.