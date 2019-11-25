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Атака вандалов возле синагоги в центре Киева: появилась реакция копов и властей (видео)

25 ноября, 13:06

На инцидент уже отреагировал главный раввин Украины Моше Асман и глава МИД Вадим Пристайко

Фото: Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

Фото: Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабин України

Столичная полиция начала расследование осквернения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему на улице Рогнединской в центре Киева, который ранее разрисовали свастикой. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"В столичную полицию обратился сотрудник религиозного учреждения на улице Шота Руставели с сообщением о том, что в течение ночи неизвестные обрисовали краской памятник. На месте полицейские опросили заявителя, а также осмотрели здание и прилегающую территорию. Кроме того, правоохранители изъяли записи с уличных камер видеонаблюдения. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Главный раввин Украины Моше Асман на своей странице в Facebook назвал инцидент провокацией.

Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України

Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України

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В то же время глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко также отметил, что "антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратителен, ужасен и нуждается в оперативном расследовании".

"Исполнитель должен быть привлечен к ответственности", – подчеркнул он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее неизвестные осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области. Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Кроме того, в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев вандализм свастика шолом-алейхем

Источник: Сегодня

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