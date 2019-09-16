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В Николаевской области вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста

16 сентября, 03:50

Неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

Вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка в Николаевской области. Об этом в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На фото видно, что неизвестные нарисовали на монументе свастику и разместили записку с угрозами, адресованную президенту Владимиру Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

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Сама записка помимо угроз содержит призыв не продавать землю в стране, потому что, по мнению "авторов", такой шаг "быстро приведет к холокосту".

Напомним, недавно во Львове на территории музея "Лычаковское кладбище" на Холме Славы похитили бронзовый барельеф с могилы советского диверсанта Николая Кузнецова.

Ранее в Польше, на кладбище в селе Фредрополь в Подкарпатском воеводстве, находящемся недалеко от польско-украинской границы, неизвестные осквернили памятный крест, на котором установлена таблица с фамилиями членов украинского подполья из этого села.

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памятник вандалы николаевская область евреи холокост

Источник: Сегодня

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