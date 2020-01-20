Атошник застрелил другого ветерана из-за спора о Зеленском и Порошенко

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Стала известна причина ссоры, из-за которой под Киевом застрелили 47-летнего ветерана АТО. Оказывается, что между двумя мужчинами разгорелся нешуточный спор о политике, пишут "Факты".

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва — оба ранее служили на Донбассе, оба участники боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Потом в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины более эффективен — Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, когда оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", – рассказал пресс-офицер полиции Киевщины Николай Жукович.

Напомним, инцидент произошел 20 января рано утром. В районе поселка Иванков Киевской области, патрульные остановили автомобиль УАЗ за нарушение правил дорожного движения. При осмотре автомобиля, правоохранители обнаружили на заднем сиденье труп мужчины. Подозреваемый сразу же признался в том, что это именно он застрелил своего пассажира, но направлялся с телом убитого в районное управление полиции, чтобы сдаться. Кстати, охотничье ружье, из которого был проведен роковой выстрел, не зарегистрировано.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

Полицейские задержали 49-летнего мужчину. Изъято орудие преступления – охотничье ружье без документов. Тело 47-летнего погибшего мужчины направлено на проведение экспертизы. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева погиб ветеран АТО.

А в курортном городе Бердянске Запорожской области был убит участник боев на Донбассе Виталий Олешко з позывным "Сармат". Убийство было совершено из обреза двуствольного охотничьего ружья во дворе отеля, принадлежащего семье погибшего. Первым о преступлении сообщил друг погибшего Андрей Маджар: он заявил, что "подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза". Позже стало известно, что один выстрел пришелся в спину, а другой – в затылок.

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