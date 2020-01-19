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Смерть одессита-атошника в Киеве: полиция квалифицировала преступление

19 января, 19:20

Гибель 32-летнего участника войны на Донбассе могла быть суицидом

Киевские правоохранители подтвердили гибель в Оболонском районе столицы мужчины минувшей ночью, но допускают, что он мог ранить себя сам.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

"Следственным отделом Оболонского управления полиции по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – самоубийство", – заявили в Нацполиции.

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Отмечается, что по факту случившегося начато досудебное расследование, в рамках которого правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего. Следователи проверят все версии смерти мужчины.

Напомним, что в ночь на 19 января в кафе на улице Николая Юнкерова пришел мужчина в окровавленной одежде и попросил о помощи, утверждая, что на него напали. Он умер до прибытия медиков, которые обнаружили у него колотую рану в районе сонной артерии.

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Рядом с погибшим лежал перочинный нож, документы и личные вещи, из которых удалось установить то, что он является 32-летним уроженцем Одессы и участником боевых действий на Донбассе.

Напомним, летом ветерана АТО убили в Киеве на ул. Ярославов Вал, возле станции метро "Золотые ворота". Во время внезапно возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение в грудь, после чего пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства, но был по горячим следам задержан правоохранителями.

А в курортном городе Бердянск Запорожской области был убит участник боев на Донбассе Виталий Олешко с позывным "Сармат". Убийство было совершено из обреза двуствольного охотничьего ружья во дворе гостиницы, принадлежащей семье погибшего. Первым о преступлении сообщил друг погибшего Андрей Маджаров: он заявил, что "подошел со спины какой-то бородатый непонятный смертник, выстрелил два раза". Позже стало известно, что один выстрел пришелся в спину, а другой – в затылок.

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Киев убийство ветераны АТО ветеран АТО атошник Оболонский район

Источник: Сегодня

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