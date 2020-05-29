Аваков: 28 участников стрельбы в Броварах задержаны

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал ситуацию со стрельбой в Броварах.

Так, по его словам, в 7:15 утра 67 молодчиков устроили массовую драку со стрельбой в Броварах в Киевской области.

"28 участников этой потасовки задержаны, из них 22 предъявлены обвинения, фактически, они арестованы по 208 статье. Надеемся, что завтра при поддержке прокуратуры в судах им будет вынесен безальтернативный арест и эти люди надолго сядут в тюрьму, чтобы не участвовать в такого рода ситуациях на улицах, чтобы наемничество, которые они пытались сделать частью свое заработка, больше никогда не повторялось", – заявил Аваков.

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Ранее стало известно, из-за каких сумм произошла стрельба в Броварах. Ведь выручка на маршрутах, из-за которых началась перестрелка, ежедневно составляет около 250 тысяч гривен. – 280 тысяч гривен.

После сегодняшней стрельбы в Броварах собираются усилить меры безопасности и пересмотреть маршруты для патрулирования. Ведь, как известно, в ходе стрельбы пострадало и жилье мирных броварчан.

Видео: Пресс-служба МВД

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