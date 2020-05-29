Стало известно, из-за каких сумм произошла стрельба в Броварах

После случившегося 11 человек были задержаны на месте

После сегодняшней стрельбы в Броварах собираются усилить меры безопасности и пересмотреть маршруты для патрулирования. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

"Мы сегодня проводили совещание в обладминистрации. На нем присутствовали представители областной полиции, был прокурор области. Общими усилиями будем пересматривать маршруты патрулирования в городе, возможно, создавать опорные пункты полиции", – сказал нам Игорь Сапожко.

О ситуации с автоперевозчиками в городе мэр Броваров говорит так: "Сегодня у нас работает 11 междугородних маршрутов. Девять из этих маршрутов работают с 2003 года. В 2019 областная администрация провела конкурс на новые маршруты – на 706 и 707. Мы обращались относительно утверждения экспресс-маршрута (с Торгмаша к станции метро Лесная через Окружную дорогу), который бы разгрузил город (по информации мэрии, обращение было проигнорировано – Авт.). Позже был проведен конкурс, и то с нарушениями. Потом, как я понимаю, произошли определенные конфликтные ситуации".

О пассажиропотоке между Броварами и Киевом местные чиновники рассказали нам следующее: "Проезд из Броваров в Киев стоит 14 грн. Ежедневно перевозится около 20 тысяч пассажиров, в том числе и тех, которые совершают внутригородские поездки".

Реклама

В пересчете выходит, что выручка ежедневно составляет около 250 тыс.грн. – 280 тыс. грн.

Как известно, в ходе стрельбы пострадало и жилье мирных броварчан.

"После случившегося 11 человек были задержаны на месте. Знаю, что в участники конфликта приехали в Бровары на трех микроавтобусах с винницкими номерами. Также полиция выясняет информацию о легковых автомобилях, на которых приехали остальные. Также нами зафиксированы повреждения в городе – прострелены 2 окна. Составлены соответствующие акты. Работы по замене стекол будут проведены нашими коммунальщиками, попрошу это сделать с понедельника", – сказал нам Игорь Сапожко.

Напомним, что участникам броварской перестрелки инкриминируют покушение на убийство.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама