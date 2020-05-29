Стрельба в Броварах: все подробности разборок "маршрутчиков"

Утро 29 мая в 100-тысячном райцентре Бровары под Киевом напоминало вестерн из жизни Дикого Запада – только с поправкой на местность и время участники перестрелки были не в шляпах и ковбойских сапогах, а в униформе "титушек".

По официальной версии, произошла "криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси". Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя стрельбу, которая произошла в городе. Как развивались события, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Реклама

Около 07:00 десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток, прямо на улице открыв стрельбу из охотничьего и травматического оружия.

Спустя несколько минут местные жители сняли видео, на котором хорошо видно, через двор жилого дома бегут неизвестные в спортивных костюмах, при этом некоторые из них вооружены ружьями. Отчетливо были слышны выстрелы.

В ходе перестрелки несколько участников криминальных разборок получили огнестрельные ранения. Видео одного из таких случаев на своей страничке в сети выложил журналист Андрей Цаплиенко. На нем видно, как молодой парень с криком боли падает на асфальт, пытается продолжать движение, снова падает и кричит.

Видео: Андрей Цаплиенко/Telegram

"Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции", – говорится в сообщении полиции.

Реклама

Копы также отметили, что задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

"По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников. Детали раскрытия этого преступления – позже", - сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что оружие было травматическим и охотничьим, а его владельцы "будут лишены прав на его владение".

Реклама

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников, отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения", - написал он.

Геращенко также сообщил, что каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений. А по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, десятком задержанных участников разборок это не закончится.

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас … прогнило", – написал глава МВД.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал, откуда "маршрутчики" завезли в Бровары вооруженных боевиков. По его информации, "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году", - написал Дубинский в Facebook.

Нардеп от "Слуги народа" Андрей Яременко отметил, что причина инцидента в Броварах – экономическая – борьба за контроль над маршрутами перевозок.

"К сожалению, такие ситуации возникают тогда, когда власть не выполняет свои функции законно и прозрачно, без коррупции и вымогательства. Боевики должны быть наказаны, но, по моему мнению, настоящие виновники – чиновники, отвечающие за лицензирование этого вида деятельности в Киевской области", - написал политик в Facebook.

При этом, как пишут пользователи соцсетей, эта история началась задолго до перестрелки утром 29 мая. Якобы еще 27 мая "титушки" запугивали водителей маршрутных автобусов из конкурирующего лагеря "маршрутчиков", чтобы они не брали пассажиров на рейсы Бровары – Киев.

Также отметим, что "винницкий след" кажется особенно зловещим в этом деле: в течение полугода 2003-го на винницких маршрутках №35 прогремело три взрыва, в результате которых погибла одна женщина и множество людей получили ожоги. В местную прессу поступили анонимные письма, автор которых брал на себя ответственность за взрывы, угрожал новыми и требовал крупную сумму денег.

Фото: архив "Сегодня"

"Третий по счету взрыв маршрутного такси вызвал неслыханный резонанс не только в Виннице, но и по всей Украине. В результате последнего взрыва, состоявшегося через две недели после предыдущего и по прошествии девяти месяцев после первого, пострадали 14 человек, четверо находятся в крайне тяжелом состоянии в ожоговом центре областной больницы. Во всех случаях эпицентром взрыва был салон Мерседеса, следовавшего по 35-му маршруту "Вишенка-ж/д вокзал"", – писал сайт "Сегодня" 23 мая 2003 года в специальном материале "В Виннице – паника".

Эти теракты так до сих пор и остались нерасследованными, виновных не нашли.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама