Аваков: Наказание для этих грязных полицейских из Кагарлыка будет жестким

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал ситуацию с изнасилованием девушки в отделении полиции в Кагарлыке.
"Наказание для этих грязных полицейских будет жестким", – заявил он.
По его словам, двое полицейских арестованы. Полицейское подразделение распущенно. Каждый из них выведен за штат полицейского состава – это около 60 человек.
"Мы расследуем, кто из них был причастен к инциденту или хотя бы знал о ситуации", – заявил Аваков.
Напомним, что ранее ситуацию прокомментировали в ООН. Там осудили случившейся и призвали украинских силовиков быстро и тщательно расследовать преступление. Также в ООН призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией.
Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, пострадавшая – мама пятилетней девочки, и за ней ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.
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