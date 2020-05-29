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Аваков: Наказание для этих грязных полицейских из Кагарлыка будет жестким

29 мая, 22:15

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

«Мы расследуем, кто из других полицейских был причастен к инциденту или хотя бы знал о ситуации», - заявил Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал ситуацию с изнасилованием девушки в отделении полиции в Кагарлыке.

"Наказание для этих грязных полицейских будет жестким", – заявил он.

По его словам, двое полицейских арестованы. Полицейское подразделение распущенно. Каждый из них выведен за штат полицейского состава – это около 60 человек.

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"Мы расследуем, кто из них был причастен к инциденту или хотя бы знал о ситуации", – заявил Аваков.

Видео: Пресс-служба МВД

Напомним, что ранее ситуацию прокомментировали в ООН. Там осудили случившейся и призвали украинских силовиков быстро и тщательно расследовать преступление. Также в ООН призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией.

Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, пострадавшая – мама пятилетней девочки, и за ней ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.

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Арсен Аваков полиция изнасилование подробности полицейские Кагарлык

Источник: Сегодня

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