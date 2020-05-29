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"Полицейское" изнасилование в Кагарлыке: на скандал отреагировали в ООН

29 мая, 08:22

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Украинских силовиков призвали быстро расследовать это преступление

Скандал из-за изнасилования девушки в отделении полиции в Кагарлыке набирает оборотов – ситуацию прокомментировали в ООН. Там осудили случившейся и призвали украинских силовиков быстро и тщательно расследовать преступление.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сексуальном насилии и пытках в отношении женщины и мужчины в отделении полиции в Кагарлыке. Нильс Мельцер, специальный докладчик ООН по вопросу пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания, после своего визита в Украину в 2018 году, подчеркнул, что "следует принять быстрые и эффективные меры для изменения культуры полиции, которая, очевидно, все еще считает жестокое обращение приемлемым", – говорится в сообщении Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

В ООН призвали Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора провести эффективное, оперативное, тщательное и беспристрастное расследование всех возможных преступлений, совершенных полицией.

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"Мы также призываем Национальную полицию принять необходимые меры для предотвращения дальнейших случаев пыток и жестокого обращения в их рядах. Наконец, мы призываем Парламент Украины привести статью 127 Уголовного кодекса в полное соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток, таким образом закрыв существующие или потенциальные лазейки для безнаказанности", – добавили в ООН.

Напомним, ранее стали известны новые подробности о девушке, которая была избита и изнасилована полицейскими в Кагарлыке Киевской области.

Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, пострадавшая – мама пятилетней девочки, и за ней ранее пытался "ухаживать" один из подозреваемых.

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ООН реакция изнасилование Украина киевская область осуждение Кагарлык

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