Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских

У пострадавшей есть травмы головы, внутренних органов, остались следы от побоев

Стали известны новые подробности о девушке, которая была избита и изнасилована полицейскими в КагарлыкеКиевской области.

Как рассказал сайту "Сегодня" адвокат пострадавшей Евгений Мельниченко, его клиентка – мама пятилетней девочки.

"Это обычная девушка из села. На допрос она была вызвана как свидетель по делам о кражах, которые случались в селе, – рассказал нам Евгений Мельниченко. – Что касается краж, то там были действия, которые свидетельствовали о том, что это делали мужчины. Речь идет о взломе и проникновении в магазин, краже бензопилы. Сама девушка находится в шоке. После случившегося ей нужно проходить обследование, МРТ. Денег на это нет. Есть травма головы, остались следы побоев, есть признаки внутренних травм".

Напомним, внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отдела полиции, которые подозреваются визнасилование местной жительницы, 1994 года рождения.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал имена подозреваемых. Ими оказались 35-летний начальник сектора криминальной полиции Николай Кузив и 29-летний оперуполномоченный Сергей Сулима.

Отметим, что Кузив и Сулима отказались признать свою вину. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права выйти под залог.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться