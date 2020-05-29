Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,91
29,62
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Аваков отреагировал на вооруженные разборки в Броварах

29 мая, 10:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр также раскритиковал исполнительные органы Киева и области

Сегодняшние масштабные разборки в Броварах (Киевская область) со стрельбой – это борьба между перевозчиками. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он пообещал, что десятком задержанных участников разборок это не закончится.

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас … прогнило", – написал глава МВД.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. На видео можно увидеть саму перестрелку, а потом ее участники покидают место инцидента, когда туда подъехала полиция. В результате правоохранители задержали десять человек с оружием.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсен Аваков стрельба бровары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть больше
Изнасилование в полиции Кагарлыка: обидчиков женщины могло быть большеПроисшествия
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назад
Под Киевом на кирпичном заводе нашли девушку, пропавшую несколько дней назадПроисшествия
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллера
Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона: задержаны 4 киллераПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...