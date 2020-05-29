Аваков отреагировал на вооруженные разборки в Броварах

Сегодняшние масштабные разборки в Броварах (Киевская область) со стрельбой – это борьба между перевозчиками. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков.
Он пообещал, что десятком задержанных участников разборок это не закончится.
"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас … прогнило", – написал глава МВД.
Как сообщали новости "Сегодня", сегодня рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. На видео можно увидеть саму перестрелку, а потом ее участники покидают место инцидента, когда туда подъехала полиция. В результате правоохранители задержали десять человек с оружием.
В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.
Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево
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