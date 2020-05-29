По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями и нелегальными перевозчиками

В городе Бровары Киевской области утром 29 мая произошла стрельба. По данным СМИ, десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. Не так давно в городе подорвали банкомат.

Местные жители сняли видео, как во дворе бегают непонятные люди, некоторые с ружьями. Слышны выстрелы. Происходящее многие сравнивают с криминальными разборками 90-х годов.

В полиции Киевской области заявили, что устанавливают обстоятельства стрельбы в Броварах.

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"По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. Информация о пострадавших выясняется", – говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

Как отмечается, сообщение о стрельбе на одной из улиц города Бровары по спецлинии 102 поступило сегодня, 29 мая, в 07:15.

"Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции", – говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что задержанными оказались "гости", которые прибыли из других регионов Украины.

"Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются другие участники, обстоятельства и причины инцидента. На месте правонарушения работники полиции изъяли оружие, сейчас устанавливают ее принадлежность. По факту хулиганства полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников. Детали раскрытия этого преступления – позже", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во время стычки в поселке Вышгород, под Киевом, погиб бывший боец добровольческого батальона "Айдар" Игорь Корниенко.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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