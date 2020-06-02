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Аваков подвел итог первого дня работы системы автофиксации нарушений ПДД: появились "лидеры гонки"

2 июня, 02:51

Елена Вус Елена Вус

Все нарушители получат "письма счастья"

В Киеве, где с 1 июня начала работать система видеофиксации нарушений ПДД, за первые 17 часов работы камер зафиксировано 35 тыс. 762 нарушений. Из всех зафиксированных нарушений обработано 5 тыс. 620.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Итог первых 17 часов работы системы автофиксации нарушений ПДД в Киеве – зафиксировано 35 тыс. 762 события", – написал он в микроблоге Twitter.

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Также Аваков отметил, что "лидером гонки" стал Mercedes, который двигался по городу со скоростью 208 км/ч и BMW, проехавшее 3 камеры подряд со скоростью 200 км/ч.

"Водитель получит 3 штрафа", – добавил министр МВД.

В свою очередь, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что водитель автомобиля Mersedes проехал мимо камеры на трассе Киев-Чоп со скоростью 208 км/ч, что почти на 130 км/ч превышает разрешенный скоростной режим. Нарушение зафиксировано в 11:47.

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Он также отметил, что владелец этого Mersedes обязательно получит „письмо счастья".

"И пусть этот штраф невелик, относительно его доходов и стоимости авто (в случае превышения скорости более чем на 50 км/ч, штраф составляет — 510 грн), но возможно он заставит его задуматься и больше не ездить с такой дикой скоростью по дорогам общего пользования", — написал он в Facebook.

Напомним, что первый автомобиль-нарушитель скоростного режимакамера зафиксировала в полночь 1 июня в Соломенском районе столицы. Владелица Audi Q7 заплатит штраф.

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Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать" .

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Киев МВД ПДД Арсен Аваков письма счастья превышение скорости Антон Геращенко видеофиксация антирекорд

Источник: Сегодня

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