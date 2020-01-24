Авария возле НАУ: Skoda чуть не вылетела на рельсы скоростного трамвая

/ Фото: Киев Оперативный

Сегодня утром, 24 января, автомобиль Skoda едва не залетел на трамвайные рельсы скоростного трамвая на улице Борщаговской в Киеве. ДТП произошло в районе Национального авиационного университета.

Автомобиль белого цвета выбил бордюр и остановился. Водителю повезло, что авто не понесло дальше на тармвайные рельсы. Он остановился за полметра от забора. В "Киевпастрансе" говорят, что движение на Борщаговской линии скоростного трамвая не останавливалось и их имущество не пострадало. Водитель утверждает, что его кто-то "подрезал".

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Во время ДТП никто из людей не пострадал. На месте работают сотрудники патрульной полиции и выясняют причины опасного маневра. Патрульные призывают водителей быть осторожным на сколькой дороге. Например, мелкое ДТП произошло вчера по линии скоростного трамвая Старовокзальной, где автомобиль не разминулся в трамваем. Обошлось без жертв.

Напомним, что в результате масштабного ДТП в Киеве при участии автомобиля такси Volkswagen Polo и трамвая на два часа 27 декабря было парализовано движение трамваев на маршруте №15 и 14. Киевляне были вынуждены идти пешком или дожидаться переполненных маршруток.

Также новости "Сегодня" сообщали о столкновении двух трамваев.

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