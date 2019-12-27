В Киеве такси протаранило трамвай: движение транспорта было парализовано на два часа

/ Фото: dtp.kiev.ua

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В результате масштабного ДТП при участии автомобиля такси Volkswagen Polo и трамвая на два часа сегодня утром, 27 декабря, было парализовано движение трамваев на маршруте №15 и 14. Киевляне были вынуждены идти пешком или дожидаться переполненных маршруток.

ДТП произошло в 8:26 на улице Василенко – Козелецкая.

"Движение трамваев №№14 и 15 было остановлено в обоих направлениях по улице Василенко – Козелецкая из-за ДТП. На место вызвали полицию. В 10:24 движение составов восстановлено, но трамваи пока курсируют с отклонением от графика", – сообщают в КП "Киевпастранс".

Там добавляют, что автомобиль такси Volkswagen Polo выезжал с промышленной зоны через трамвайные колеи.

"Водитель такси, скорее всего, не заметил трамвай, он даже не тормозил, выехал на рельсы и таранил трамвай в бок. Вагоновожатый заметил опасный маневр таксиста и начал тормозить, но избежать столкновения не удалось. Трамвай протянул автомобиль через весь кузов и только после этого остановился. В результате ДТП никто из людей не пострадал. Очевидцы говорят, что в салоне такси был пассажир, но он уехал с места аварии до оформления ДТП полицией. Водитель такси предлагал водителю договориться и возместить ущерб, но тот вызвал на место патрульную полицию. После оформления ДТП и трамвай, и автомобиль такси уехали своим ходом", – рассказали в "Киевпастрансе".

Пострадали только сотни людей, которые два часа ждали трамвай и не могли добраться на работу.

Отметим, что в столице регулярно происходят ЧП на транспорте. Так, едва ли не каждый день на нескольких центральных станциях метрополитена пассажиры попадают в давку, о чем уже неоднократно жаловались в социальных сетях. Также в метро неоднократно возникали проблемы с оплатой проезда – сначала был сбой в системе по е-билету, а на прошлой неделе нельзя было проехаться по банковской карте.

Кроме того, проблемы с транспортом испытывают и жители Борщаговки, где уже несколько месяцев продолжаются ремонтные работы на Борщаговском путепроводе. Также смотрите сюжет по сносу и возведению нового Шулявского путепровода.

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