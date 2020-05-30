Автомобили плавают, трамваи стоят: Киев затопило из-за сильного дождя (фото и видео)

В Киеве начались ливни. Из-за большого количества воды и плохой работы сливов столицу буквально затопило. Пользователи в соцсетях публикуют фото и видео последствий непогоды.

В свою очередь из-за ухудшения погодных условий администрация города рекомендует закрыть все окна, не находиться у больших деревьев и в случае сильного ветра укрыться в здании. А водителям стоит быть осторожнее на дорогах.

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А в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что к концу субботы, 30 мая, дождь в Киеве значительно усилится. По данным Укргидрометцентра, к 21:00 30 мая в столице дождь достигнет критерия значительного — I уровень опасности, желтый.

Так, в результате дождя затопило дорогу возле метро "Черниговская" и "Лесная". Автомобили "плавают" по дорогам, что привело к образованию пробок в оба направления движения.

Кроме того, Татьяна Ковтун в Facebook опубликовала видео затопленных дорог и отметила, что трамваи теперь не ходят.

Также на опубликованных фото можно заметить, что из-за дождя на улице образовалась плохая видимость. На фото, опубликованном Екатериной Беляевой видно только нижнюю часть многоэтажки.

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Напомним, ранее сильный ливень в Киеве подтопил не только улицы и автомобили, вода попала и в вестибюли некоторых станций столичного метро. В социальных сетях публикуют фото подтопленного выхода со станции метрополитена "Героев Днепра".

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Кроме того, ранее столица побила 129-летний "дождевой" рекорд – 26 апреля в Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.

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