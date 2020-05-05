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Мощный ливень "подмочил" закрытое метро Киева

5 мая, 14:33

Александр Марущак

Для ликвидации потопа использовали спецтехнику

Сильный ливень, который вчера прошел в Киеве подтопил не только улицы и автомобили, вода попала и в вестибюли некоторых станций столичного метро. В социальных сетях публикуют фото подтопленного выхода со станции метрополитена "Героев Днепра". Судя по фото, для ликвидации подтопления были сняты двери на входе на станцию.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" сообщили, что непогода не навредила станциям метро, которые сейчас закрыты на время карантина как минимум до 22 мая.

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Фото: facebook.com/KyivNewsFeed

"Ничего серьезного, чем это обычно бывает во время сильных ливней в Киеве, не произошло. У нас есть станции, возле которых во время грозы дежурят спецавтомобили, откачивающие воду, если она попадает на территорию метрополитена – это "Левобережная", "Героев Днепра", "Почайна". Всего пять таких станций", – рассказали в Киевском метрополитене.

В управлении по вопросам гражданской защиты КГГА нам сообщили, что после ливня были небольшие подтопления вестибюлей станций метро.

"Станции закрыты, и вода им не навредила. Все хорошо. Ситуация под контролем. Локальные подтопления были. Они связаны с большим количеством воды. В данный момент со станциями метрополитена все в порядке", – рассказали нам в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА.

Также в метро уточнили, что станция "Героев Днепра" изначально построена в углублении, поэтому в таких ситуациях там всегда дежурят спасатели, чтоб подкрепить насосы. Там откачали воду еще вчера, ничего не пострадало.

Напомним, Киев в понедельник, 4 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы. Кстати, гроза ожидается и 5 мая. Спасатели напомнили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой стихии.

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Ранее под Киевом, на границе с Житомирской областью, прошла гроза и выпал град. По словам очевидцев, градины были не слишком крупными, но иногда достигали размера фасолины.

Видео: КГГА

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метро КГГА спасатели непогода ливень Героев Днепра

Источник: Сегодня

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