Бандитские разборки в Броварах: первому подозреваемому избрали меру пресечения

Задержанным после массовой стрельбы в Броварахначали избирать меру пресечения. Одного из подозреваемых уже оправили под арест на 60 дней без права внесения залога. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"В Броварском суде выбрали меру пресечения первому из задержанных участников вчерашних криминальных разборок. 60 дней под арестом без права внесения залога", – говорится в сообщении.

Фото: Антон Геращенко, Facebook

Геращенко отметил, что аналогичные решения ожидают и по остальным задержанным с обеих криминальных группировок. Добавим, что задержанных судят по статье "хулиганство"

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"21 правонарушитель, которым объявлено о подозрении по части 4 статьи 296 УКУ хулиганство, доставлен в суд, где будет избираться мера пресечения", – рассказала работник отдела коммуникаций полиции Киевской области Виталия Грохольская, сообщает "Укринформ".

Напомним, утром 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Копы задержали 21 участника перестрелки: 11 – в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой.

Видео: Пресс-служба МВД

Также ранее сообщалось, что фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

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Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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