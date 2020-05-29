Геращенко: Заказчик бойни в Броварах известен

Фамилии людей, организовавших стрельбу в Броварах, уже известны правоохранителям.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина"заявил Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел Украины.

"Я в интересах следствия не стал бы называть сейчас фамилии. Но я могу сказать, что они нам известны. И лица, которые позволили себе организовать данных молодых людей "титушек", они нам понятны и им будут предъявлены подозрения", – отметил он.

Также Геращенко добавил, что молодые люди из Винницы были готовы за 800 гривень в сутки поехать создавать толпу, чтобы силовым образом решать вопросы.

"Скорее всего не было в планах обеих группировок применять оружие. Думали, что закончится противостоянием. Но, как обычно бывает в плохих спектаклях, ружье, висящее на стене – выстреливает. За все это прийдется отвечать. И огранизаторам, и исполнителям", – резюмировал он.

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Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в городе произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

В настоящее время полицейские задержали 21 участника перестрелки: 11 – в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой.

Участникам перестрелки в Броварах дополнительно инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц.

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Как отмечается, в результате перестрелки пострадали три человека, двое из них – с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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