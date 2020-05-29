Бандитские разборки в Броварах: участникам инкриминируют покушение на убийство

В настоящее время полицейские задержали 21 участника перестрелки

Участникам перестрелки в Броварах дополнительно инкриминируют покушение на убийство нескольких лиц. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как отмечается, в результате перестрелки пострадали три человека, двое из них – с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

В настоящее время полицейские задержали 21 участника перестрелки: 11 – в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой.

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"Действия участников перестрелки дополнительно квалифицированы как покушение на убийство двух и более лиц. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Ранее следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в городе произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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