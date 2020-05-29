Разборки со стрельбой в Броварах: полиция открыла три уголовных производства

По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием", – говорится в сообщении.

Как отмечается, среди первых задержанных 11 участников перестрелки: двое – местные жители, остальные – жители Винницкой области.

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"С ними проводят следственные действия. Кроме того, по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски. Для розыска и задержания других соучастников введена специальная полицейская операция", - сообщили МВД.

Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: утром в Броварах произошла перестрелка между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Согласно последним данным, уже задержаны 16 участников бандитских разборок.

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